قيادات «الأهلي صبور» يؤسسون شركة لتطوير وتشغيل المكونات غير السكنية

كشف المهندس «أحمد صبور» رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى صبور العقارية عن تأسيس ذراع تابع للمجموعة بالشراكة مع عدد من قياداتها بهدف إدارة وتسويق كافة المكونات غير السكنية بمشروعات المجموعة.

وأوضح «صبور» فى حوار مع «المال» أن الشركة الجديدة ستؤسس ما بين الأهلى صبور بحصة %90 والباقى لقيادات بداخل المجموعة لإنشاء كيان جديد يختص بتطوير وإدارة وتسويق كل المكونات غير السكنية فى المشروعات التابعة.

وتابع «صبور» بأن تلك المكونات متعددة وتشمل عيادات طبية أو فنادق أو مدارس أو محلات تجارية وإدارية وغيرها، والهدف هنا إعطاء قيمة مضافة لتلك المناطق وإدارتها بفكر متطور ومستدام لضمان راحة السكان.

وأشار إلى أنه تم تعيين فريق العمل والادارة بالكامل للشركة المذكورة، وسيتم الكشف عن كافة تفاصيلها فى القريب العاجل.

وتضم محفظة الأهلى صبور أكثر من مشروع فى مناطق الساحل الشمالى ومستقبل سيتى، وغرب القاهرة.

وأكد أن الشركة مهتمة بالتوسع خلال العام القادم فى عدة مناطق حيوية بالسوق المحلية منها الساحل الشمالى والعلمين الجديدة وأكتوبر وزايد والتجمع، بجانب ميدار والمحافظات والأقاليم، بمساحات مثالية ما بين 120 إلى 150 فداناً.

وأضاف أن الشركة تنوى التواجد بقوة فى السوق السعودية خلال العام القادم، وتفاضل حالياً بين أكثر من عرض لإنشاء مشروع عمرانى فى الرياض.

وذكر أن الشركة أسست عدة أذرع تابعة، منها شركة «جراندى» المتخصصة فى الديكور والتشطيب الداخلى للعملاء، وبالفعل اقتنصت عدة أعمال مميزة لعملاء المجموعة، كما تعاقدت مع مطور محلى لتقديم نفس الخدمة.

وأكد أنه جارٍ تأسيس شركة متخصصة فى تسويق العقارات للغير واستشارى متكامل للتطوير العقارى، كما وقعت عدة عقود مع 3 مطورين كبار بهدف تنمية أراضيهم ومشروعاتهم فى مناطق العلمين الجديدة وشرق وغرب القاهرة، وبصدد التوقيع مع مطور رابع لتنمية أرضه فى الساحل الشمالى.

وأشار إلى أن الشركة منفتحة على كل آليات التمويل المطبقة فى السوق وعلى رأسها الصكوك وسندات التوريق فى ظل ضخامة التسليمات المتوقعة فى العام الجارى، وبالتالى قد يتم استغلال تلك الشيكات فى إصدار سندات توريق .

وأشار إلى أن الأهلى صبور حققت مبيعات حتى نهاية أغسطس الماضى وصلت إلى 8.5 مليار جنيه من إجمالى مستهدف يبلغ 11.5 مليار ، ومنها الساحل الشمالى والذى وصل إلى 4.5 مليار بخلاف باقى المشروعات.

وتطرق إلى أن الشركة تنوى ضخ 5 مليارات جنيه فى الأعمال الإنشائية خلال العام الجارى، بهدف تسريع الوتيرة فى المشروعات المختلفة.