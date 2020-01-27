قيادات الأمن يواصلون احتفالات عيد الشرطة بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري (صور)

ذكرت وزارة الداخلية في بيان لها -اليوم الإثنين، أن ذلك في ضوء الاحتفال بعيد الشرطة الــ 68، الذي يعد تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية.

واصلت القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وقيادات القوات المسلحة والمحافظين، اليوم الإثنين، وضع أكاليل من الزهور على مناطق النصب التذكاري لشهداء الشرطة، احتفالًا عيد الشرطة الـ68 وذلك حسبما أعلنت وزارة الداخلية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها -اليوم الإثنين، أن ذلك في ضوء احتفالات عيد الشرطة الــ 68، الذي يعد تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية.

وتابع البيان: ستظل معركة الإسماعيلية رمزًا للفخر والنضال في تاريخ الشرطة المصرية، وشاهداً على بطولة وتضحيات رجالها البواسل، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة.

كانت وزارة الداخلية نظمت احتفالية في أكاديمية الشرطة بعيدها الـ68، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وكرم السيسي عددًا من أسر الشهداء، وضباط وقيادات الشرطة، وأهداهم أوسمه وأنواط الامتيار من الدرجة الأولى والثالثة.

وأنتجت وزارة الداخلية في فيلمًا وثائقيًا عن معركة الإسماعيلية في تلك المناسبة، وتابعت فيه نضال رجال الشرطة لحفظ الأمن، تحت عنوان “هنا مصر”.

وأعلنت عن الإفراج بالعفو والشرطي عن 3455 سجينًا، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ68، وذكرى مرور 68 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية.



ويعد عيد الشرطة تخليدًا لمعركة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدًا و80 مصابًا في 25 من يناير 1952.

واستخرجت قطاعات وإدارات وزارة الداخلية الوثائق الرسمية والمستندات الشرطية للمواطنين، مجانًا وبدون رسوم ضمن الاحتفالات.

