قوي سياسية وشخصيات عامة يطالبون بالإفراج عن معتقلي كلابشة

إيمان عوف: طالبت قوي سياسية وحقوقية ونقابية، ونحو 100 شخصية عامة، بسرعة الإفراج عن معتقلي "كلابشة" النوبيين، الذين ألقي القبض عليهم عشوائيا علي خلفية الاحتجاجات ضد الإهمال الطبي، وعدم تقديم الرعاية الطبية لمعتقلي الدفوف، وقت إضرابهم عن الطعام، قبل الإفراج…



إيمان عوف:



طالبت قوي سياسية وحقوقية ونقابية، ونحو 100 شخصية عامة، بسرعة الإفراج عن معتقلي “كلابشة” النوبيين، الذين ألقي القبض عليهم عشوائيا علي خلفية الاحتجاجات ضد الإهمال الطبي، وعدم تقديم الرعاية الطبية لمعتقلي الدفوف، وقت إضرابهم عن الطعام، قبل الإفراج عنهم.

رفض الموقعون على البيان الذي جاء تحت عنوان: “لا للاعتقالات العشوائية لأهالي النوبة”، استمرار القبض على النوبيين، مؤكدين أن ذلك يعد رسالة بأن عصا الأمن ستطال الجميع، إذا استمرت الاحتجاجات.



وعبر الموقعون عن تضامنهم الكامل مع أهالي النوبة، في مطالبتهم بحقوقهم، وطالبوا بالإفراج الفوري عن المحبوسين منهم، خاصة أنهم سيعرضون على النيابة العامة يوم السبت المقبل، كما طالبوا المسئولين بإجراء حوار مع ممثلي أهالي النوبة، لإنهاء المعاناة المستمرة منذ سنوات.