 قوى عاملة الدقهلية تنفذ برامج للتدريب المهني بقرية برق العز

بدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية برامج التدريب المهني بوحدة التدريب المتنقلة على مهن التفصيل والحياكة والسباكة الصحية وكهرباء التركيبات، بقرية برق العز ، وذلك بعد انتقالها من قرى مدينة شربين بعد أن أنهت 11 دورة تدريبية في مجال الخياطة والتفصيل وقامت بتدريب عدد ١٣٤ فتاة من فتيات قرى مدينة شربين بالإضافة إلى ٤ دورات في مجال السباكة والكهرباء بإجمالي ٢٦ متدربا .

وأوضح ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية أنه افتتح أولى الدورات التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة فى قرية برق العز بالمنصورة، بحضور النائبة نسرين عمر عضو مجلس النواب عن القرية، وتم استقبال الشباب وحثهم على بذل أقصى الجهد لإنجاح العملية التدريبية والخروج بنتائج مرضية في نهاية التدريب يساعدهم على الانخراط فى سوق العمل بما يتطلبه من مهارات في هذه المجالات التدريبية .

وأضاف مدير المديرية أن الدورات التدريبية تتم فى إطار مبادرة “مهنتك مستقبلك” والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتى تنفذها وزارة القوى العاملة لتدريب وتأهيل الشباب من أبناء القرى الأكثر احتياجا على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة .