قوى سياسية : الحديث عن تهجير أهالي سيناء خطأ فادح

إيمان عوفالعديد من التساؤلات أثارها حادث مذبحة مسجد الروضة التي راح ضحيتها 305 مواطنين مصريين، وأصيب ما يزيد على 150 آخرين، خاصة مع تصاعد الحديث مؤخرًا عن ضرورة إخلاء هذه المنطقة من سيناء من الأهالي لمدة ستة أشهر لحين تطهيرها من الجماعات المسلحة.وتعليقًا على هذا يقول مدحت الزاهد، رئيس حزب

إيمان عوف





العديد من التساؤلات أثارها حادث مذبحة مسجد الروضة التي راح ضحيتها 305 مواطنين مصريين، وأصيب ما يزيد على 150 آخرين، خاصة مع تصاعد الحديث مؤخرًا عن ضرورة إخلاء هذه المنطقة من سيناء من الأهالي لمدة ستة أشهر لحين تطهيرها من الجماعات المسلحة.

وتعليقًا على هذا يقول مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنه من غير المنطقي أن يكون الحديث عن إخلاء سيناء في الفترة الراهنة هو المتصدر لبعض وسائل الإعلام، ولا سيما أنه من المعروف أن أهم أسلحة القضاء على الإرهاب هو التعمير والبناء، وليس الإخلاء كما يردد البعض.

وأشار الزاهد إلى أن ما حدث في سيناء يكشف عن تقصير أمني واضح، خاصة أنه جاء على لسان شيوخ مشايخ القبائل السيناوية أن المسلحين ساروا لما يقرب من 30 كيلومترًا مكشوفة دون أي تواجد أمني، بالإضافة إلى أن الدولة طالما تحدثت عن برنامج متكامل لتنمية وإعمار سيناء يدعى 17- 20، ثم توقف الأمر دون أي أسباب واضحة رغم ما هو متوفر في سيناء من مؤهلات للتنمية والتعمير، سواء لإقامة مصانع أو مزارع وصناعات متكاملة على الثروة السمكية والبترولية وغيرها.

ولفت الزاهد إلى أن الإرهاب لا يوجد في سيناء فقط، وإنما هو متواجد بالقاهرة، ثم انتقل منها إلى الإسكندرية وإلى أماكن أخرى، فهل سيتم إخلاء كل تلك المناطق حتى تتمكن الدولة من مواجهة الإرهاب بها!

من جانبه قال النائب خالد محمد، إن دعوات تهجير أهالي سيناء هي دعوات مشبوهة، مؤكدًا أن الجميع يعرف أن أهالى سيناء محبون ومخلصون للوطن، وأن القضاء على الإرهاب حتمًا سيحدث، وهناك إنجازات كبرى تتم على الأرض للقضاء على هذه الجماعات الضالة فى المناطق الحدودية، وأن التهجير لن يكون حلًّا لذلك، بل سيجعل هناك أحاديث كثيرة غير ملائمة للوضع الحالى، لافتًا إلى أن التنمية والتعمير هما الحل الأمثل لمواجهة حقيقية للإرهاب في سيناء، على أن يكون هناك عقاب حقيقي لأي تقصير أو خلل أمني في التعامل مع هذا الملف الذي يروح ضحيته أرواح المصريين.