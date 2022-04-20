وقع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بروتوكول تعاون مع مجموعة GM للاستشارات الهندسية والفنية، الأول بتلبية جميع احتياجات الطرف الثانى من الخدمات والإمكانيات المتاحة لدى المركز وتطبيق لائحة الأسعار الداخلية الخاصة بتسعير الخدمات طبقاً لنسبة الاشتراك فى المنتج النهائى.

جاء ذلك خلال مراسم التوقيع التي أجريت اليوم وحضرها الدكتور خالد الذهبى رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والمهندس ماير جرجس المدير التنفيذي لمكتب القاهرة بحضور المهندس الاستشاري جرجس ملاك رئيس مجلس إدارة مجموعة GM للاستشارات الهندسية.

وقال الدكتور خالد الذهبى أن المركز القومى لبحوث البناء لديه خبرات واسعة في مجالات تقديم الاشراف والخدمات المعملية والاستشارات الهندسية، فى اختبارات المنشآت الخرسانية والمعدنية، وتقييم المنشآت الخرسانية والمعدنية، وتوصيف طرق التدعيم والإصلاح، والإشراف على التنفيذ فى المجالات المختلفة «صرف – طرق – مياه – إسكان»، وأعمال ضبط الجودة للمشاريع المختلفة، ومجال التدريب للكوادر الفنية على الاختبارات أو الإشراف ومنح شهادات معتمدة فى جميع أنحاء الجمهورية

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وأضاف أن التعاون مع مجموعة G.M يأتى لكونها استشاري متعدد التخصصات تصميم المنشآت الخرسانية وتفتيش سلامة العمليات ونظم الصحة والسلامة المهنية والتصميم العمرانى، معتمد لدى نقابة المهندسين المصرية ترخيص رقم 764 ولديه معمل اختبارات خاص وثلاثة مقرات رسمية فى أنحاء الجمهورية فى محافظات مختلفة، بالإضافة لما له من خبرة تزيد عن خمسة وثلاثون عاما فى مجال التصميمات والاستشارات الهندسية والإشراف وضبط جودة أعمال التنفيذ للمشاريع.

من جانبه قال المهندس ماير جرجس ملاك المدير التنفيذى لمكتب القاهرة أن مجموعة GM للاستشارات الهندسة تضع كل إمكانياتها في خدمة التعاون المشترك مع المركز القومى لبحوث البناء من الأعمال الميكانيكية أعمال الحريق– أعمال المكيفات– أعمال الصرف الصحى وتغذية المياه، والكهربائية وتوصيلات التيار الخفيف– اللوح الرئيسية والفرعية– نظام الإنذار الآلي، ووضع تصميمات إنشائية لأساسات المعدات والماكينات داخل المصانع

وإعداد جميع التراخيص «الهدم / الترميم والتدعيم / الانشاء / التعديل والتعلية»، وإعداد كافة التقارير الهندسية

وتقارير السلامة الانشائية للمنشات الخرسانية وإعداد كافة تقارير الحماية المدنية ومتطلبات الدفاع المدني «سلامة مسالك الهروب – سلامة التوصيلات الكهربائية -سلامة نظام الإطفاء – سلامة الطلمبات و خزانات المياه الاحتياطية – الغلايات … وغيرها».

وأضاف المدير التنفيذى لمجموعة GM، أن مجالات التعاون تشمل، تقارير أبحاث التربة وتوصيات الأساسات بناءً على اختبارات جسات فعلية من الطبيعة وإعداد تقارير عن الدراسة المرورية طبقا للمتطلبات المدن الذكية الجديدة وإعداد تقارير الدراسة البيئية وإعداد تقارير عن مدى تحمل المباني للتعلية

، بالإضافة إلى الأعمال المتخصصة ومنها وضع أفضل الأساليب الحديثة لأعمال الترميم والتدعيم ورفع كفاءة المنشآت وتمتلك مجموعة GM خبرات واسعة في استخدام التكنولوجيا الحديثة والمواد البناء المتقدمة فى وضع تصميمات طبقا للأكواد العالمية وإعداد دراسات الجدوى للمشاريع وعمل الروبيرات باستخدام الأجهزة المساحية وحساب المسطحات وكميات الحفر والردم باستخدام البرامج المساحية، و توقيع إحداثيات الموقع العام للمشروعات المختلفة لزيادة دقة الأعمال (G.P.S) باستخدام جهاز رصد الأقمار الصناعية وإجراء كافة اختبارات التحليل المتفق عليها.