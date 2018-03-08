قومي المرأة بسيناء يزور 831 منزلًا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وكالاتزار فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء 831 منزلًا لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في إطار حملة «طرق الأبواب» تحت شعار «صوتك لمصر بكرة».وأكدت حسناء الشريف، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، في تصريح الأربعاء، أن الزيارات المن

وكالات

زار فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء 831 منزلًا لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في إطار حملة «طرق الأبواب» تحت شعار «صوتك لمصر بكرة».



وأكدت حسناء الشريف، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، في تصريح الأربعاء، أن الزيارات المنزلية مستمرة لمدة 20 يوما لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، وأنه تم تنفيذ ٨٣١ زيارة إلى منازل المواطنين في مناطق (عاطف السادات، أبوصقل، الصفا، وسط العريش، البحر) بمدينة العريش، مشيرة إلى أن الزيارات مستمرة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، إلى جانب التعرف على المشكلات التي تواجه المرأة في العملية التنظيمية للعملية الانتخابية.

يذكر أن فرع المجلس القومي للمرأة قد أطلق أول أمس حملة جديدة لطرق الأبواب تحت شعار (صوتك لمصر بكرة)، كما سبق تنفيذ 15 ندوة في مختلف المناطق والتجمعات في المحافظة تحت عنوان (صوتك لمصر بكرة).