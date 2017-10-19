قومى المرأة ببورسعيد يطالب بتفعيل سفارات المعرفة

بورسعيد امانى العزازى فى إطار تفعيل دور سفارات المعرفة، التابعة لمكتبة الإسكندرية، والمقامة بهندسة بورسعيد؛ لخدمة الأبحاث العلمية بالجامعة، قامت نجلاء إدوار، مقررة قومى المرأة بفرع بورسعيد، بزيارة إلى سفارات المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية بكلية الهندسة بجامعة بورسعيد "مكتبة الإسكن

بورسعيد امانى العزازى

فى إطار تفعيل دور سفارات المعرفة، التابعة لمكتبة الإسكندرية، والمقامة بهندسة بورسعيد؛ لخدمة الأبحاث العلمية بالجامعة، قامت نجلاء إدوار، مقررة قومى المرأة بفرع بورسعيد، بزيارة إلى سفارات المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية بكلية الهندسة بجامعة بورسعيد “مكتبة الإسكندرية”؛ ليتم التعرف على الخدمة المجانية التى تقدمها المكتبة فى الأبحاث العلمية ولمجتمع الجامعات بجميع فئاته.

يُذكر أن المكتبة تم إنشاؤها من خلال بروتوكول تعاون بين مكتبة الإسكندرية ووزارة التعليم العالى؛ وذلك لإنشاء سفارات فروع للمكتبة داخل الجامعات المصرية، حيث تم إنشاء سفارات المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية بكلية الهندسة ببورسعيد فى 14/8/2016.

وطالبت نجلاء بضرورة الإقبال والتفاعل مع الأنشطة التى تقدمها المكتبة بكلية الهندسة للطلبة والطالبات بجامعة بورسعيد، حيث إن المكتبة بها أبحاث علمية رقمية بها اتصال مباشر بمكتبة الإسكندرية، وكذلك قواعد بيانات وكتب إلكترونية تستخدم فى شتى المجالات العلمية. وأكدت أنه لا بد أن تكون هناك توعية داخل جامعة بورسعيد بجميع كلياتها عن دور المكتبة الإيجابى لمساعدة الطلبة فى أبحاثهم العلمية.

ومن المقرر أن ينظم المجلس القومى للمرأة ببورسعيد سلسلة من الندوات بين طلاب الجامعات بهدف توعيتهم بدور مكتبة الإسكندرية فى دعم أبحاثهم العلمية.