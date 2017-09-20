قومى المرأة ببورسعيد يدعم كفاح السيناويات ضد الإرهاب

أمانى العزازىقالت نجلاء إدوارد، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة ببورسعيد، إن حملات طرق الأبواب التى انتهجها المجلس مؤخرًا استهدفت الوصول للمرأة وحل المشاكل التى تواجهها. واستعرضت نجلاء دور المرأة السيناوية فى مواجهة الإرهاب، كما استعرضت تاريخ المرأة البورسعيدية إبان عهد الاحتلال البريطانى و

أمانى العزازى

قالت نجلاء إدوارد، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة ببورسعيد، إن حملات طرق الأبواب التى انتهجها المجلس مؤخرًا استهدفت الوصول للمرأة وحل المشاكل التى تواجهها.





واستعرضت نجلاء دور المرأة السيناوية فى مواجهة الإرهاب، كما استعرضت تاريخ المرأة البورسعيدية إبان عهد الاحتلال البريطانى ودورها فى دعم المقاومة الشعبية.

جاء ذلك فى احتفالية المجلس القومى للمرأة بيوم السلام العالمى التى أقيمت اليوم، بالتزامن مع فروع قومى المرأة بمحافظات الجمهورية.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن للمرأة دورًا مهمًّا فى التنشئة السليمة لأسرتها وأولادها وحل مشكلات المجتمع، خاصة ما تتعرض له البلاد حاليًّا، وفى مقدمتها مشكلة الإرهاب التى يعتبر للمرأة دور رئيسى فى مواجهتها.

وأشار المحافظ إلى بعض الأزمات الراهنة التى تواجه الأسرة المصرية، كمشكلة الدروس الخصوصية، التى ناشد فيها المرأة البورسعيدية لمساعدته فى القضاء عليها، خاصة فى ظل القرار الأخير بمنع المَلازم الخارجية وضرورة اعتماد الطالب على نفسه وكتبه الدراسية لتنمية مهارات التحصيل.

وتضمّن برنامج المؤتمر أيضًا محاضرة بعنوان “دور المرأة المصرية فى الحد من الإرهاب” حاضر خلالها الدكتور مستشار حازم المصرى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة لافتًا إلى أن طبيعة المجتمع النسائي هى التأثير والتأثر وأنها خط الدفاع الأول لتربية جيل قادر على مواجهة المشكلات لتنشئة مجتمع سليم خلقيًّا وقادر على مواجهة الأزمات ونشر الفكر الوسطي.

فيما تناولت الندوة “نشر القيم الدينية التى تحض على التسامح الدينى” ألقاها فضيلة الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد متحدثًا فى البداية أن المرأة هى مصنع الرجال، وعلى يديها يخرج العلماء والحكماء للمجتمع، وأكد أن الإسلام اهتم بالمرأة كأم ومنحها ثلاثة أضعاف الرجل وأنه لا نجاح إلا بالاهتمام بالمرأة.

وأكد الأب كيرلس غطاس، كاهن كنيسه مارمينا، “نبذ خطابات الكراهية وإثارة روح الإخاء”، منوهًا بأن المرأة كرمت فى جميع الديانات لرعايتها وتثقيفها وأن المرأة والرجل لهما أدوار متبادلة ومتكاملة فى علاقة يجمعها الاحترام والتقدير.

وطالب بتفعيل دور المرأة فى جميع المناصب القيادية، لافتًا إلى أن تنمية أى مجتمع تقوم على العمل الجماعى.