قول يا تاريخ على الشباب والرياضة في رمضان

رحاب صبحى:تقدم الاذاعية إنتصار غريب، عدة برامج فى شهر رمضان على إذاعة الشباب والرياضة وهو برنامج "قول يا تاريخ " يذاع يوميا فى السابعة مساءً، ويتناول البرنامج تاريخ كافة محافظات مصر وأهلها وشخصيات ورموز وطنية عبر التاريخ ومعلومات جديدة وشيقة.كما تقدم حلقات عن مأكولات وعادات رمضان وتاريخها

رحاب صبحى:

تقدم الاذاعية إنتصار غريب، عدة برامج فى شهر رمضان على إذاعة الشباب والرياضة وهو برنامج “قول يا تاريخ ” يذاع يوميا فى السابعة مساءً، ويتناول البرنامج تاريخ كافة محافظات مصر وأهلها وشخصيات ورموز وطنية عبر التاريخ ومعلومات جديدة وشيقة.

كما تقدم حلقات عن مأكولات وعادات رمضان وتاريخها فى العصور الإسلامية مع الباحث سامح الزهار.

أما عن برنامج “محل الميلاد مصر” فيذاع كل يوم أربعاء فى الثامنة والنصف مساء، وبرنامج ” مصر جميلة ” يذاع كل يوم جمعة فى الثامنة مساءً

كما تقدم غريب”سهرة إنسان بدرجة فنان” يوم 23 مايو الجارى فى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل مع نقيب المرشدين السياحيين والفنان حسن النحلة عن مشوراه فى الإرشاد السياحي والتمثيل.