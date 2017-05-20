قورة يطالب الوفد باختيار مرشح للرئاسة

إيمان عوفقال المهندس ياسر قورة، مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يلتقِ الأحزاب منذ تولّيه السلطة بالشكل المطلوب، مما أعطى انطباعًا واضحًا لدى المواطن بأن الأحزاب غير فاعلة وغير مؤثرة، ومهمّشة، إلا أن الرئيس صرح، فى حواره الأخير مع رؤساء تحرير الص

إيمان عوف

قال المهندس ياسر قورة، مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يلتقِ الأحزاب منذ تولّيه السلطة بالشكل المطلوب، مما أعطى انطباعًا واضحًا لدى المواطن بأن الأحزاب غير فاعلة وغير مؤثرة، ومهمّشة، إلا أن الرئيس صرح، فى حواره الأخير مع رؤساء تحرير الصحف القومية، بضرورة تواجد الأحزاب وأهميتها، وهو ما يحتاج إلى تفسير.





وأضاف قورة، في بيان له، أن الرئيس السيسي أعلن عن نيته تجهيز كوادر سياسية يكون من بينها رئيس ورئيس للوزراء خلال عام 2022 مما يعتبر عدم إيمان بعمل الأحزاب السياسية، وهو ما يجب أن ينأى عنه رئيس مصر بصفته الراعي الأول للديمقراطية والدستور والذى نص فى المادة (5) على أن التعددية الحزبية هى أساس النظام السياسي.

وطالب مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، الأحزاب والقوى السياسية بالعمل على اختيار مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لكون هذا هو سبب تأسيس الأحزاب من الأساس، ولكى يعلم الشعب أن هناك من الكوادر داخل الأحزاب من يستطيع خلافة الرئيس بعد أن تنتهي مدة ولايته وهو حق أصيل للمواطن المصري تجاه تلك الأحزاب، وحتى لا نجد أنفسنا أمام فراغ سياسي كما حدث بعد ثورة 2011.

كما طالب قورة حزب الوفد بقيادة هذا العمل الوطني لصالح مصر، وأن يسهم بدوره التاريخي في خوض الانتخابات الرئاسية واختيار مرشح بعد أن أعلن الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، رفضه فكرة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وناشد مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخاذ دوره الوطني في حماية المرشحين المنافسين له بشكل حقيقي من هجوم الجهات المختلفة بالدولة وليس الإعلام فقط، مطالبًا الرئيس السيسي بطرح برنامج انتخابي واضح ومفصّل حتى تكون هناك منافسة انتخابية حقيقية وممارسة ديمقراطية تؤدي لتداول سلطة حقيقي طبقًا للدستور يعطى المواطن فرصة المقارنة بين المرشحين لاختيار من يراه مناسبًا.