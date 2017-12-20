قورة : لا صحة لوجود صراعات داخل الوفد

سلوى عثمان نفى المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية، وجود صراعات داخل الهيئة العليا بسبب تعديل اللائحة الداخلية للحزب، كما أثير فى بعض وسائل الإعلام.وأكد قورة، في بيان له، اليوم، أن الهيئة العليا لحزب الوفد قررت بالإجماع تعديل اللائحة الداخلية للحزب لتت

سلوى عثمان





نفى المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية، وجود صراعات داخل الهيئة العليا بسبب تعديل اللائحة الداخلية للحزب، كما أثير فى بعض وسائل الإعلام.

وأكد قورة، في بيان له، اليوم، أن الهيئة العليا لحزب الوفد قررت بالإجماع تعديل اللائحة الداخلية للحزب لتتواكب مع مئوية حزب الوفد، وكلفت رئيس الحزب والسكرتير العام بتشكيل لجنة مكونة من 15 عضوًا من أعضاء الهيئة العليا وعرض أسماءهم في اجتماع الهيئة، السبت المقبل؛ للموافقة عليهم، مؤكدًا أن مهام اللجنة المكلفة بإجراء تعديلات اللائحة الداخلية والمتوافق عليها مستعينة بكل لوائح الأحزاب السياسية العالمية المماثلة والتى تنتهج نفس الفكر الليبرالى لحزب الوفد ومنها أمريكا وبريطانيا.

وأشار إلى أن اللجنة ستناقش المقترحات حول تعديل اللائحة وآراء أعضاء الهيئة الوفدية ورؤيتهم لمستقبل الحزب خلال الفترة المقبلة وإجراء التعديلات المقترحة من اﻷعضاء، وحين تنتهي اللجنة منها ستقوم بعرضها في اجتماع الهيئة العليا ﻹقرارها ثم عرضها على الهيئة الوفدية للتصويت عليها.

وأوضح مساعد رئيس حزب الوفد أن قرار تعديل اللائحة الداخلية للحزب هو قرار خاص بالهيئة الوفدية وحدها، وليس ﻷي شخص داخل الحزب سلطة تعديل اللائحة دون موافقة أعضاء الهيئة الوفدية عليها.

وقال قورة إن الحديث عن دعوة الهيئة الوفدية لسحب الثقة من الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، عارٍ من الصحة ومجرد “كلام فارغ” ويهدف لخلق صراعات وهمية تدار فقط على صفحات الجرائد ووسائل الإعلام، مستبعدًا وجود نية لسحب الثقة الهيئة العليا أو رئيس الحزب أو دعوة أعضاء الهيئة الوفدية على أي إجراء حيال ذلك.