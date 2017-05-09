قورة: عالم سمسم يذاع على نجوم إف إم بعد رمضان

- النهار تنفرد بإذاعة الموسم الجديد كاملا فى 30 حلقةمحمد فتحى أوضح عمرو قورة، رئيس شركة الكرمة للإنتاج التعليمى، أن إذاعة "نجوم إف إم" ستعرض بعض المقاطع من الموسم الجديد من برنامج عالم سمسم، بعد شهر رمضان، خلال الفترة الصباحية التى تسبق ذهاب الأطفال إلى المدرسة، على أن تنفرد قناة النهار بعر

– النهار تنفرد بإذاعة الموسم الجديد كاملا فى 30 حلقة



محمد فتحى



أوضح عمرو قورة، رئيس شركة الكرمة للإنتاج التعليمى، أن إذاعة “نجوم إف إم” ستعرض بعض المقاطع من الموسم الجديد من برنامج عالم سمسم، بعد شهر رمضان، خلال الفترة الصباحية التى تسبق ذهاب الأطفال إلى المدرسة، على أن تنفرد قناة النهار بعرض الموسم كاملا بشكل حصرى فى رمضان.



وأشار قورة، على هامش المؤتمر الخاص بالاحتفال بعودة البرنامح فى رمضان، إلى صعوبة عرض حلقات البرنامج كاملة على الراديو لأن بعض المشاهدة تحتاج لوجود صورة لكى يتم فهمها، ولذلك تم الاتفاق على إذاعة فقرات بعينها.



وأكد أن حلقات البرنامج الجديد ستكون نقطة انطلاق لمشروع أكبر يذاع على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف الانتشار بشكل أكبر، بالإضافة إلى الحملات التى ستقوم بها شركة الكرمة فى المحافظات لدعم مشروع التمكين المالى والتخطيط للمستقبل الذى يستهدف تعليم الطفل كيفية الانفاق بشكل سليم وكيفية تخطيطه لمستقبله بشكل جيد.



وأطلق برنامج عالم سمسم لأول مرة عام 2000 لمدة 9 سنوات، تم فيهم إنتاج 390 حلقة، بالإضافة لعمل دروس توعية لأكثر من 150 ألف ام فى رمضان.



واحتفلت شركة الكرمة للإنتاج التعليمى اليوم، بإطلاق موسم جديد من برنامج الأطفال الشهير “عالم سمسم”، فى شهر رمضان المقبل، بعد غياب دام 8 سنوات.

