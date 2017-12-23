قورة: تصويت الأمم المتحدة جعل الدبلوماسية الأمريكية في ورطة

سلوى عثمان:







أكد المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية، أن تصويت 128 دولة في جمعية الأمم المتحدة ضد قرار الأمريكي رغم التهديدات الأمريكية قبل الجلسة يؤكد أن الدبلوماسية والخارجية الأمريكية في ورطة بسبب قرار ترامب المتعجرف.







وأوضح قورة في بيان له، اليوم، أن مصر لعبة دور قوي ضد قرار الإدارة الأميركية الذي يعد انتهاكا صريحا لحقوق الشعب الفلسطيني والأمة العربية، والقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة الذي يقر بعدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، مؤكدًا أن ما حدث في الأمم المتحدة يؤكد أن القضية الفسطنية عليها اجماع دولي وعالمي.







وأشار إلى أن تهديد الولايات المتحدة بمعاقبة كل دولة ستصوت ضد إردادتها يؤكد أن إدارة ترامب تعيش حالة من العشوائية، فلغة التهديد ليس هي لغة الدبلوماسية المعروفة في العالم، مؤكدًا أن اكثر حلفاء الولايات المتحدة لم يقفوا معها، وهو ما يؤكد تراجع موقفها العالمي.







وأضاف “مساعد رئيس حزب الوفد” أن انتهاكات القرارات الدولية يقود منطقة الشرق الاوسط إلى مزيد من التوتر، لذلك يجب الالتزم بالقرارات الصادرة في هذا الشأن والتي تؤكد أن قرارات اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني باطلة ولاغية.







وتابع أن الولايات المتحدة “فشلت في اختبار القدس، وتهاونت بهذا القرار الذي سيؤدي إلى إشعال المنطقة العربية بمزيد من الصرعات التي لا حدود لها، مؤكدًا أن قرار الولايات المتحدة جعلها تفقد حيادها كطرف اصيل للوصول الي حل بين الفلسطينيين و الكيان الصهيوني نظرا لانحيازها التام والسافر لإسرائيل.



