قورة: الشعب يثق في حفظ السيسي حقه بمياه النيل

إيمان عوف أكد المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية، أن الشعب المصري كله ثقة في أن الرئيس السيسي لن يترك حق مصر في مياه النيل وسيلجأ إلى كل الأوراق والمنظمات الدولية من أجل حفظ حقوق مصر المائية، مؤكدًا أن المصريين بجميع طوائفهم وأجهزته خلفه لحماية حق مصر في المياه. وأوضح في بي

إيمان عوف

أكد المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية، أن الشعب المصري كله ثقة في أن الرئيس السيسي لن يترك حق مصر في مياه النيل وسيلجأ إلى كل الأوراق والمنظمات الدولية من أجل حفظ حقوق مصر المائية، مؤكدًا أن المصريين بجميع طوائفهم وأجهزته خلفه لحماية حق مصر في المياه.

وأوضح في بيان له اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي أرسل العديد من الرسائل خلال حديثه عن مياه النيل واعتبرها مسألة حياة أو موت وقضية مصيرية بالنسبة للمصريين، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقيات دولية تنظم حقوق الدول في المياه وهي ملزمة لكل دول العالم ولا يمكن لدولة أن تعتدي على حق دولة أخرى في المياه.

وشدد” مساعد رئيس حزب الوفد” على أن مصر لديها العديد من الأوراق التي تلزم أثيوبيا باحترام الاتفاقيات الدولية في مياه النيل، وستكون هناك تحركات على كل الأصعدة الدولية والأفريقية، مشيرًا إلى أن هذه القضية قومية توحد جميع المصريين.

وأشار إلى أن اعتماد مصر في الشرب وفي الزراعة على مياه النيل وبالتالي أي تقصير في حصتها في المياه ستكون عواقبة وخيمة، مؤكدًا أنها في حالة زيادة مستمرة، وأنها في مرحلة تنمية حقيقية وبالتالي تحتاج إلى زيادة حصتها وليس تقليلها من أجل بناء اثيوبيا سد لها.