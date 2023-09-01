قوة أمنية تكشف 12 شخصًا قبل إتمام صفقة بيع آثار في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على 12 شخصًا أثناء اتمام صفقة بيع آثار في منطقة مصر القديمة، بعدما تعرفوا على بعضهم من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تعود التفاصيل إلى اكتشاف قوة مرور أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، أثناء ملاحظتها الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، تجمع مجموعة من الأشخاص واثنين منهم يعرضان قطعة حجرية يشتبه في أثريتها.

وبالفحص واستبيان الأمر أمكن ضبط كل من طرف أول بائعين: شخصان أثناء استقلالهما سيارة “ملك وقيادة أحدهما”، وبحوزتهما قطعة حجريه يشتبه في أثريتها.

وطرف ثان وسطاء: 5 أشخاص، طرف ثالث مشترين: 5 أشخاص، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف الطرف الأول بسابقة تعرفهما على الثاني “الوسطاء” من خلال موقع “فيس بوك”، وإيهامهم بعرضهم قطعة أثرية للبيع المضبوطة بحيازتهما.

وفي سبيل ذلك اتفق الطرف الثاني مع مشترى للقطعة، وطلبوا منهم التقابل بمكان الضبط مع الطرف الثالث “المشترى” لاتمام عملية البيع.

وبمواجهة الطرف الثاني والثالث بما جاء بأقوال الطرف الأول أيدوها، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.