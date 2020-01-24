قوافل ومساعدات وسلع مخفضة.. مظاهر مشاركة «الداخلية» احتفالات عيد الشرطة مع المواطنين (صور)

نظمت وزارة الداخلية عدة فعاليات لتقديم مساعدات وقوافل طبية وعينية للقرى الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مبادرة “كلنا واحد” برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهاته برفع الأعباء عن كامل المواطنين، وفي إطار احتفالاتها بعيد الشرطة الـ68، الذي يتزامن مع يوم 25 يناير، ويعد تخليدًا لمعركة الإسماعيلية عام 1952.

توزيع بطاطين

وأوفدت وزارة الداخلية قافلة إنسانية لتقديم أوجه الرعاية للمواطنين قاطني بعض القرى بمحافظة سوهاج، ووزعت فيها عدد من المساعدات العينية من بطاطين وعبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان.

علاج مجاني

وخلال القافلة التي تم دعمها بالتخصصات الطبية، توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وضمن حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر، لاسيما استخراج الأوراق الثبوتية، قررت استخراج بطاقات الرقم القومى لعدد من الأهالى، الذين قدموا الشكر لها على جهودها في هذا الشأن.

الدور المجتمعي

وأكدت الوزارة أن ذلك ضمن المسئولية المجتمعية لها، الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم أوجه الرعاية الانسانية والاجتماعية للمواطنين، لاسيما قاطنى المجتمعات الحضارية الجديدة.

احتفالية لأسر المساجين

في سياق متصل، كانت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الأمن الاجتماعي، نظمت حفلاً بمقر الصالة المغطاة باتحاد الشرطة الرياضي، وذلك لتوزيع المساعدات العينية على أسر المسجونين والمفرج عنهم، من الحالات التى يتم متابعتها من قبل الإدارة، وذلك بنطاق مديريات أمن المنيا، أسيوط، سوهاج، بورسعيد، الإسماعيلية.

أجهزة كهربائية وماكينات خياطة

وخلال الحفل قدمت الداخلية المساعدات إلى 153 حالة، عبارة عن أجهزة كهربائية ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، ماكينة خياطة، لحاف فايبر، كرتونة مواد غذائية جافة، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة أمان التابعة لقطاع المشروعات بالوزارة، والجهات المشاركة.

الداخلية: حريصون على توفير حياة كريمة لأسر السجناء

ونوهت الوزارة إلى تبنى المساهمات والأنشطة الخيرية، حرصاً منها على احترام مبادئ حقوق الإنسان، من خلال الدعم المستمر لأسر السجناء والمفرج عنهم من السجون.

من جانبهم، قدم أسر السجناء والمفرج عنهم الشكر لوزارة الداخلية، لحرصها على رعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشارت الوزارة إلى مواصلة جهودها لتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر المسجونين والمفرج عنهم، وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

ولفتت إلى أن ذلك استكمالاً لتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة، الهادفة إلى رعاية السجناء عقب الإفراج عنهم، ومساعدتهم على الاندماج فى المجتمع، وتقديم الدعم والمساندة لأسر الذين يقضون مدة العقوبة.

قوافل في أسيوط

ووجهت وزارة الداخلية، قافلة إنسانية لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى بعض القرى، بدائرة مركزى شرطة الفتح والقوصية، بمحافظة أسيوط بمناسبة عيد الشرطة.

وعملت على توزيع عدد من المساعدات العينية، من بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان، ووقع الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

تسهيل الإجراءات بالجوازات

وفي سياق آخر، وجهت وزارة الداخلية إلى إدارة الجوازات والهجرة والجنسية على ضرورة تيسير الإجراءات واستخراج الأوراق والجوازات والتصاريح للمواطنين في سهولة ويسر، وتوفير أماكن لكبار السن وذوي الإعاقة.

سلع بأسعار مخفضة

وتشهد المرحلة الحادية عشر من مبادرة “كلنا واحد” لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة عيد الشرطة، يوم 15 من يناير الجاري، والتي تستمر مدة 10 أيام في السلاسل التجارية الكبر، إقبالًا من المواطنين في جميع مديريات الأمن.

وحرصت الوزارة على المشاركة من خلال منظومة أمان في المرحلة الحادية عشر من المبادرة، مع إطلاق منافذ ثابتة ومتحركة، وتشديد الرقابة على الأسواق.

استجابات فورية للنجدة

وفي سياق آخر، فعلت وزارة الداخلية الاستجابات الفورية للبلاغات منها الإنسانية، ونقل المواطنين غير القادرين على الحركة إلى المستشفيات، وإنقاذ العالقين في العقارات.

وآخرها، عندما تبلغ لغرفة عمليات النجدة، بمديرية أمن الإسكندرية، بطلب المساعدة لإنزال سيدة مسنة مريضة من العقار محل سكنها، الكائن بدائرة قسم شرطة أول الرامل، لنقلها لإحدى المستشفيات لسوء حالتها الصحية، وعدم قدرتها على الحركة.

وعلى الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالمديرية إلى محل البلاغ.

وتمكنت من إنزال السيدة ونقلها إلى إحدى المستشفيات بواسطة سيارة إسعاف وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة.

عيد الشرطة

كانت وزارة الداخلية نظمت احتفالية -أمس- في أكاديمية الشرطة للاحتفال بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية وعدد من الشخصيات العامة.

وأنتجت الوزارة عدد من الأغنيات الوطنية بعنوان “بسم الله”، “تحيا مصر”، وفيلمين وثائقيين “هنا مصر”، “المهمة”، وعدة عروض فنية في الاحتفالية.

وتحتفل الشرطة بذكرى معركة الإسماعيلية في 25 من يناير 1952، بعد رفض رجال الشرطة تسليم مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي، وراح ضحيتها 50 شهيدًا و80 مصابًا.