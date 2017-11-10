قوافل وزارة الشباب التعليمية تتواصل فى بورسعيد

لليوم الثانى ، ولمدة أسبوع كامل، تواصل قافلة الشباب والرياضة التعليمية تقديم فعالياتها فى المراجعات للمناهج الدراسية، لطلاب الشهادات العامة، والتى ويحاضر فيها نخبة من خبراء التعليم، ومقدمى البرامج التعليمية في التليفزيون المصري وقناة مصر التعليمية.

وصرح عبد الفتاح حافظ وكيل مديرية الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، بأن قوافل الوزارة تلقى إقبالا منقطع النظير، لافتا إلى استجابة المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة لدعم مشروع المحافظة، بمواجهة الدروس الخصوصية وإغلاق مراكزها بجميع أحياء ومدينة بور سعيد، والتى بدأها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد فى تجربة رائدة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية العام الماضى.

وقال الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن نتائج القوافل التعليمية كان واضحا فى نتيجة العام الماضى، و حققت المحافظة المركز الأول على مستوى إقليم القناة، ومركز متقدم على مستوى الجمهورية، واحتل عدد كبير من أبنائنا مراكز فى ترتيب المائة الأولى من أوائل الجمهورية في الثانوية العامة، مشيدا بالدور الكبير الذي قامت به قوافل الشباب والرياضة والتعاون بينها، وبين وزارة التربية والتعليم فى العديد من المشروعات التربوية والتعليمية.

وأكد سيد مصطفى مشرف عام القوافل التعليمية، أن الإقبال كان كبيرا منذ الساعات الأولى، خاصة من طلاب الثانوية العامة ووصل عدد الحضور بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات إلى 1300 طالب وطالبة، وحوالى 600 طالب بالمرحلة الإعدادية، و حوالى 120 طالبا وطالبة بمدارس اللغات رسمى تجريبى وخاص لغات.

فيما تسخر مديرية الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور على أبو سمره، مدير المديرية ببورسعيد، جميع الإمكانيات وأوجه الرعاية والإعاشة لقوافل الوزارة التعليمية التى تحظى بدعم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.