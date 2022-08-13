قوافل من الأحوال المدنية للمواطنين بالمحافظات.. تعرف على أماكنها

قرر قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية استمرار قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا اعتبارًا من يوم 13الجاري، لاستهداف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين، نظرًا للإقبال الشديد.

وتتواجد القوافل بنطاق محافظات القاهرة “أمام المركز النموذجي بكارفور المعادي، الجيزة “أمام سجل الصف، أمام “كايرو مول”، القليوبية “أمام سجل شبرا الخيمة أول، أمام سجل شبرا الخمية ثاني، أمام سجل شبين القناطر، أمام سجل طوخ”، الإسكندرية “بجوار نقطة شرطة محطة الرمل، بجوار مسجد سيدى بشر”، مطروح “أمام مول العلمين أسكوير”، دمياط “أمام سجل دمياط الجديدة”، الغربية “بجوار مركز المعلومات الفرعى بطنطا، أمام سجل كفرالزيات، أمام سجل زفتى”، المنوفية “أمام سجل مركز منوف، أمام منفذ إصدار الوثائق بأشمون، أمام سجل مدنى أشمون”، كفرالشيخ “أمام مقر إدارة الأحوال المدنية بكفرالشيخ”، المنيا بمراكز “مغاغة، بنى مزار، سمالوط”، سوهاج “أمام سجل مدنى مركز البلينا”، قنا “أمام نقطة شرطة الكنوز”، الأقصر “أمام سجل القرنة”.

وقد لاقت تلك القوافل قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي عليهم من خلال إستخراج أوراقهم الثبوتية في سهولة ويسر، وبصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم كافة الخدمات الشرطية الجماهيرية.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر.