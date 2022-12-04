قوافل طبية مجانية لمرسى مطروح والنجيلة وبراني من 8 إلى 10 ديسمبر

تنظم جمعية رسالة للأعمال الخيرية قوافل طبية مجانية بمراكز مرسى مطروح والنجيلة وبراني في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري، بمشاركة نخبة من الأطباء في عدد من التخصصات الطبية (طب الأسنان _ الأنف والأذن _ العظام _الأطفال _مخ وأعصاب) وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وصرف العلاج بالمجان وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وأوضحت فاطمة أنور مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة أن تلك القوافل تأتى في إطار الدور المجتمعي الرائد الذى تقوم به جمعية رسالة في العمل الخيرى لخدمة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن برنامج عمل القوافل سيتم بمراكز مرسى مطروح والنجيلة وبراني .

يشمل البرنامج قوافل طبية كالتالي:

يوم الخميس 8 ديسمبر بكل من مركز ومدينة النجيلة (مركز عيادات أولاد عثمان ) ومركز برانى (بقاعة البنك الدولى) ويوم الجمعة 9 ديسمبر الجارى بكل من مركز براني ( بقاعة البنك الدولي ) ومركز مرسى مطروح (بمدرسة أبو بكر الصديق )ويوم السبت الموافق 10 ديسمبر بمركز مرسى مطروح (بمدرسة أبوبكر الصديق ) بالإضافة إلى الكشف على طلاب المدرسة الفكرية تزامنا مع احتفالات الجمعية بيوم التحدي .

وأصدر محافظ مطروح توجيهاته بتقديم كافة الدعم والتيسيرات وتذليل أي عقبات أمام عمل تلك القوافل والإعلان عنها لتعريف المواطنين بها لتحقيق استقادة لأبناء المحافظة موجها الشكر لجمعية رسالة للأعمال الخيرية وكافة جهود المشاركة المجتمعية بالتعاون مع المحافظة للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية مع تقديم الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني الجادة للارتقاء والنهوض بالخدمات المقدمة للأسر الأكثر احتياجا بمدن ومراكز المحافظة.