اقتصاد وأسواق

قوافل صندوق تحيا مصر توفر 80 طنا من المواد الغذائية والدواجن لـ 6 آلاف أسرة

قافلة أبواب الخير تصل محافظة الغربية
السيد فؤاد 8:32 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21 8:32 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21

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تواصل قوافل صندوق تحيا مصر توفير المواد الغذائية والدواجن للأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك ضمن حملة أبواب الخير التي أطلقها الصندوق بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

واستقبلت اليوم محافظة الغربية قافلة أبواب الخير وتتضمن 72 طنا من المواد الغذائية الجافة، بالإضافة إلى 6 آلاف شنطة دواجن تزن 8 اطنان ليتم توزيعها على 6 آلاف أسرة مستحقة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.
من جانبه قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن حملة أبواب الخير تم إطلاقها لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من منظمات المجتمع المدني، وشركات القطاع الخاص، لافتا إلى أن قوافل الحملة مستمرة في توفير الغذاء طوال شهر رمضان، لتحصل كل أسرة على كرتونة تتضمن (4 كيلو أرز، و1.5 مكرونة، وعبوة زيت، ونصف كيلو فول تدميس، و2 كيلو سكر، وعبوة سمن، وعبوة شاي، وكيلو بلح).

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وأضاف أن حملة أبواب الخير وصلت إلي 16 محافظة حتى الآن وسيتم تنظيم القوافل طوال شهر رمضان المعظم للوصول إلى 650 ألف أسرة مستحقة على مستوى الجمهورية .

وأوضح عبد الفتاح أن الحملة مستمرة أيضا في توزيع الوجبات الجاهزة يوميا لإفطار الصائمين بمعدل 35500 وجبة، في 16 محافظة يوميا، وذلك بالتوازي مع توزيع المواد الغذائية.

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يذكر أن صندوق تحيا مصر سجل 3 أرقام قياسية في موسوعة جينس العالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية خلال فصل الشتاء الماضي.

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بقلم السيد فؤاد

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