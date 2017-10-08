قوافل ثقافية جديدة بعابدين

علي راشد: شهد الدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، برنامج القوافل الثقافية بمدرسة الوحدة العربية للتربية الفكرية، التابعة لإدارة عابدين التعليمية، صباح اليوم، استكمالا لمسيرة القوافل الثقافية التى أطلقها المجلس للمدراس فى الأسبوع الماضى تحت عنوان "البراعم أمل…

علي راشد:

شهد الدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، برنامج القوافل الثقافية بمدرسة الوحدة العربية للتربية الفكرية، التابعة لإدارة عابدين التعليمية، صباح اليوم، استكمالا لمسيرة القوافل الثقافية التى أطلقها المجلس للمدراس فى الأسبوع الماضى تحت عنوان “البراعم أمل الوطن” بالتعاون مع المجلس القومى لثقافة الطفل ووزارة التربية والتعليم.

وتضمن برنامج القافلة الثقافية للمدرسة التى تضم براعم الوطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، ورش رسم وتلوين، عرض لمسرح العرائس والأراجوز للفنان ناصر عبد التواب، فقرات الساحر للفنان نبيل بركات، إلى جانب تقديم مسرحية بعنوان ” ماما جيهان” من إعداد وإخراج مجموعة من مشرفى المدرسة.

يشارك فى تنظيم المبادرة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومى للترجمة بإهداء الأطفال عدد من إصداراتهما.