قوافل توعية طبية تصل الاستثمار

ياسمين فوازقامت الأستاذة غادة مصطفى، مدير الإعلام والعلاقات الخارجية بالمؤسسةالمصرية لمكافحة سرطان الثدي، بتقديم محاضرة توعية عن صحة الثدي بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لموظفات الوزراة من قطاعاتها المختلفة، حول أعراض سرطان الثدي، وعوامل الاختطار والمفاهيم الخاطئة عن المرض ومسبباته وكيفية إ

ياسمين فواز





قامت الأستاذة غادة مصطفى، مدير الإعلام والعلاقات الخارجية بالمؤسسةالمصرية لمكافحة سرطان الثدي، بتقديم محاضرة توعية عن صحة الثدي بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لموظفات الوزراة من قطاعاتها المختلفة، حول أعراض سرطان الثدي، وعوامل الاختطار والمفاهيم الخاطئة عن المرض ومسبباته وكيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي و طرق الكشف بشكل عام.

جاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الذي وقعته الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع الأستاذ الدكتور محمد شعلان رئيس المؤسسة في مطلع أكتوبر 2017 لتنظيم حملة للفحص والاكتشاف المبكر لجميع الموظفات والعاملات بالوزارة وتقديم محاضرات التوعية الصحية بأورام الثدي





كما تحدثت غادة صلاح، مدير مركز صحة المرأة بالمؤسسة وناجية من سرطان الثدي، عن رحلتها ضد مرض سرطان الثدي وكيف حولت التجربة لطاقة إيجابية نتج عنها أول أغنية عن سرطان الثدي في الشرق الأوسط بعنوان “لسة جميلة” وكتاب يحكي تجربتها بعنوان “الأنثى التي أنقذتني” بخلاف تقديم الدعم المعنوي لمرضى سرطان الثدي.





وعقب تلك المحاضرة تنظيم عدة قوافل طبية للكشف والفحص قامت بها المؤسسة في مقرات الوزارة والهيئات التابعة لها على مستوى محافظة القاهرة بإجمالي عدد 185 سيدة على أن تستكمل المؤسسة قوافلها الطبية لموظفات الوزارة في مدن القناة والأسكندرية خلال الشهر الجاري.





وأضاف الدكتور محمد شعلان أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام ورئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، لتحقيق هدفنا في نشر التوعية والكشف عن أورام الثدي لسيدات مصر يستوجب الاستثمار في الصحة ودفعنا بالقوافل الطبية التي تجوب محافظات مصر وتعمل مع جميع الشركاء لخدمة السيدة المصرية بغض النظر عن مستواها الاجتماعي أو التعليمي أو الإقتصادي.