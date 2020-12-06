قوافل الهلال الأحمر تجوب المحافظات لمواجهة فيروس كورونا

تواصل الهلال الأحمر المصرية جهودها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ودعم الجهود الصحية بالقرى والمناطق النائية والأشد احتياجا، وفي هذا الإطارانطلقت القوافل الطبية المتنقلة بعدد من محافظات الجمهورية متبعة كافة الإجراءات الاحترازية.

واستهدفت القوافل ٤١٥٨ مستفيدًا من الفئات المتضررة من انتشار فيروس كورونا علي مدار الشهر الماضي، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي المواطنين في عدة تخصصات متنوعة وصرف علاج بالمجان وتوزيع أكثر من ١٥٠٠ شنطة حماية شخصية.

كما تستهدف القوافل قرى سفلاق والكوامل قبلي والصلعا بسوهاج، والواحات الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ، وقري ابو طفيلة وأبو صوير بمحافظة الاسماعيلية، وقرية بمحافظة الغربية، وعشش السودان بمحافظة الجيزة .

وتأتي هذه الجهود في إطار الاستراتيجية طويلة الامد للهلال الاحمر المصرية بدورها كمنظمة معاونة لكافة الأجهزة والسلطات والمؤسسات في أوقات الأزمات والكوارث لدعم المنظومات الصحية في مجال خدمات الرعاية الطبية لكافة فئات المجتمع.