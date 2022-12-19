«قوافل الخير».. الداخلية تواصل توزيع بطاطين وسلع بالمحافظات (صور)

واصلت وزارة الداخلية إطلاق فعاليات مبادرة “كلنا واحد.. قافلة الخير” بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن خلالها نظمت عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين – مواد غذائية) بالمجان على المواطنين، بنطاق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.

جاء ذلك في إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة برفع العبء عن كاهل المواطنين.