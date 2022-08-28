قوافل الأحوال المدنية.. مأموريات للحالات الإنسانية واستخراج 41827 مستندًا شرطيًا (صور)

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية إرسال قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، المُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، سوهاج، بنى سويف، كفرالشيخ، الأقصر، المنيا، الإسكندرية، مطروح، وأسفرت عن استخراج 10437 بطاقة رقم قومي و31390 مصدراً مميكناً، بإجمالي 41827 مستندًا شرطيًا.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، قررت الداخلية استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها إعتبارًا من يوم 27/8/2022.

وأرسلت مأموريات إلى 6 حالات إنسانية من المرضى وكبار السن وذوى الهمم بالمنازل والمستشفيات، لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، وذلك استمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم.

وواصل مركز إتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم، بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة : (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، (15341) للطلبات الفورية لكبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية، لتلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين.

وأوفدت مأموريات فنية، قانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض بعض الجهات الحكومية، النوادي الرياضية، مع اخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

إضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة لـ “كبار السن وذو الهمم والحالات الإنسانية”، لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة، وتوفيرًا للوقت والجهد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين لتقديم الخدمات الجماهيرية.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر.