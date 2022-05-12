قوافل إنسانية من «الداخلية» للقرى الأكثر احتياجًا (صور)

واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل الإنسانية للمساهمة في تقديم أوجه الرعاية للمواطنين، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، والمساهمة في تقديم أوجه الرعاية للمواطنين من خلال تنظيم مبادرة تحت شعار “كلنا واحد.. معك فى كل مكان”.

ووجهت قافلة مشتركة بين قطاعي حقوق الإنسان والخدمات الطبية، لتوزيع المساعدات العينية “بطاطين – مواد غذائية” على عدد من الأهالي بالقرى الأكثر إحتياجًا وزيارة عدد من مستشفيات الأطفال ودور رعاية المسنين والأيتام بمحافظتي القليوبية والسويس.

وضمت القافلة الطبية مختلف التخصصات، لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى بذات القرى وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وزار وفدًا من ضباط قطاع حقوق الإنسان عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.

وقد لاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية.