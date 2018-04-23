قواعد العشق 40.. لأول مرة بالفيوم بحضور وزير الثقافة‎

سلوى عثمان يعرض "قواعد العشق 40" من إنتاج فرقة المسرح الحديث على مسرح قصر ثقافة الفيوم يومي الأحد و الأثنين ٢٩، ٣٠ إبريل الجاري مجانا للجمهور، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافةومن المقرر أن تشهد ليلة العرض مساء الأثنين ٣٠ أبريل حضور د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وف

سلوى عثمان

يعرض “قواعد العشق 40” من إنتاج فرقة المسرح الحديث على مسرح قصر ثقافة الفيوم يومي الأحد و الأثنين ٢٩، ٣٠ إبريل الجاري مجانا للجمهور، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة

ومن المقرر أن تشهد ليلة العرض مساء الأثنين ٣٠ أبريل حضور د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وفق ما صرح إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح.

وعبر مختار عن تقديره للهيئة العامة لقصور الثقافة لمجهودهم الكبير في استضافة العرض و تعاونهم المثمر في تنفيذ خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح بالمحافظات

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة لوصول المسرح الى كل أقاليم مصر ، حيث يتبع ذلك تجوال عدد من العروض بمحافظات أسيوط و بورسعيد و غيرها بالتعاون مع قطاعات الوزارة المختلفة.

وأضاف مختار أن إعادة عرض ” قواعد العشق ٤٠” يأتي للنجاح الذي حققه العرض على المستوى الجماهيري و النقدي ، إضافة إلى كونه من أهم عروض البيت الفنى للمسرح، من حيث الإيرادات العام الماضي.

وتجاوزت إيرادات العرض المليون و نصف المليون جنيه خلال ليالي عرضه.

كما شارك فى عدة مهرجانات منها مهرجان البحرين الدولي للموسيقي في دورته الـ 26 ، و المهرجان القومى للمسرح المصري في دورته العاشرة.

كما حقق العرض نجاحا كبيرا خلال تجواله خارج مسارح البيت الفنى للمسرح حيث تم عرضه بالأقصر العام الماضي، وتم عرضه بجامعة القاهرة ضمن مبادرة “قوافل التنوير – المسرح بين ايديك”، فى فبراير من العام الجاري.

يذكر أن العرض المسرحي ” قواعد العشق 40 ” عن رواية شهيرة لاليف شافاق وعدة مصادر اخري ، دراماتورج وإشراف علي الكتابة رشا عبد المنعم و شارك في الكتابة ياسمين امام وخيري الفخراني، موسيقي وألحان محمد حسني، ديكور مصطفي حامد، ازياء مها عبد الرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن

وبطولة بهاء ثروت، عزت زين، فوزية، أميرة أبو زيد، المنشد سمير عزمي بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، إخراج عادل حسان