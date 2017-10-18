قواعد العشق الأربعين يسافر البحرين لتقديمه الأحد المقبل

سلوى عثمان وافق الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، على مشاركة العرض المسرحي "قواعد العشق الأربعين" لفرقة المسرح الحديث، التابعة للبيت الفني للمسرح، في فعاليات مهرجان البحرين الدولي للموسيقي في دورته الـ26، والتي تنطلق مساء الغد الخميس 19 أكتوبر.قال إسماعيل مختار ، رئيس البيت الفني

سلوى عثمان

وافق الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، على مشاركة العرض المسرحي “قواعد العشق الأربعين” لفرقة المسرح الحديث، التابعة للبيت الفني للمسرح، في فعاليات مهرجان البحرين الدولي للموسيقي في دورته الـ26، والتي تنطلق مساء الغد الخميس 19 أكتوبر.





قال إسماعيل مختار ، رئيس البيت الفني للمسرح، إن مسرحية “قواعد العشق 40” تلقّت دعوة خاصة للمشاركة في المهرجان للعرض على خشبة مسرح الصالة الثقافية بالمنامة، في الثامنة مساء الأحد 22 أكتوبر، لافتًا إلى أهمية مشاركة العرض في المهرجان المعنيّ بالموسيقى.

ويسافر فريق عمل العرض في وفد برئاسة الفنان أشرف طلبة، مدير فرقة المسرح الحديث، الذي أبدى سعادته ببدء تقديم العمل خارج مصر بعد نجاح استمر لأكثر من 100 ليلة عرض بالقاهرة محققًا إيردات كسرت حاجز المليون جنيه، وسط إقبال جماهيري لافت.

“قواعد العشق 40” عن رواية شهيرة لاليف شافاق، إضافة إلى عدة مصادر أخرى، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبد المنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبد الرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، بطولة بهاء ثروت، عزت زين، فوزية، أميرة أبو زيد، المنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، إخراج عادل حسان.