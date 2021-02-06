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قوات حفتر ترحب باختيار سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا

ستقود الحكومة الجديدة إلى إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري
أيمن عزام 1:01 ص, الأحد, 7 فبراير 21 1:01 ص, الأحد, 7 فبراير 21

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رحبت قوات “الجيش الوطني” الذي يقوده المشير خليفة حفتر اليوم (السبت)، باختيار سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا.

    وأوضح اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر في بيان مصور نشره عبر صفحته الرسمية على (الفيسبوك)، ” القيادة العامة تبارك وتهنئ بنتائج ملتقى الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة، والتي أدت إلى انتخاب سلطة تنفيذية جديدة”.

اختيار سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا

    وأضاف المسماري نتقدم بالتهنئة للشخصيات التي تم انتخابها للمجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، التي يأمل الليبيون قيامها بالعمل الدؤوب وتقديم الخدمات، وتهيئة البلاد لإجراء استحقاق الانتخابات وفق ما اتفق عليه.

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   ونجحت الأطراف الليبية المشاركة في ملتقى الحوار السياسي في جنيف برعاية أممية أمس (الجمعة)، من اختيار سلطة تنفيذية (حكومة) جديدة.

    ومن بين أربع قوائم مرشحة، نالت القائمة الثالثة تصويت أعضاء ملتقى الحوار بعدد 39 صوتا من أصل 73، حيث فاز محمد المنفي بمنصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد وموسى الكوني وعبد الله اللافي بمنصب نائبيه، فيما أسند لعبد الحميد دبيبة منصب رئيس الحكومة.

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    وستقود الحكومة الجديدة (المؤقتة) إلى إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، قبل أن تحل محلها سلطة جديدة منتخبة.

    وقبل نحو ثلاثة أشهر توافق أعضاء ملتقى الحوار السياسي الـ 75 خلال اجتماع في تونس، على إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر من العام الجاري.

    وسبقها النجاح في توقيع وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا نهاية أكتوبر الماضي، حيث أنهى الاتفاق الصراع العسكري بين قوات “الجيش الوطني” وقوات حكومة الوفاق، التي استمرت في الفترة من أبريل 2019 إلى يونيو 2020.

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    وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

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بقلم أيمن عزام

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