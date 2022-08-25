قوات حرس الحدود تكثف جهودها ضهد المهربين وتجار المخدرات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة 

قامت قوات حرس الحدود بتضيق الخناق على زارعى ومروجى المواد المخدرة ومهربى الأسلحة والذخائر ، نجحت فى ضبط (3) طن حشيش و(3,5) طن بانجو ، و(480) كيلو جرام من مخدر الهيدرو الجاف ، و(18) كيلو جرام من مخدر الأفيون ، وعدد (850) ألف قرص من مخدر الترامادول.

يأتى ذلك استمراراً لجهود قوات حرس الحدود فى التصدى للمهربين والعناصر الإجرامية وإحباط العديد من المخططات والمحاولات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة والتى تهدف إلى الإضرار بالأمن القومى المصرى ، وبناءً على معلومات مجموعة مخابرات وأمن حرس الحدود بشأن عزم بعض المهربين تهريب شحنات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر عبر المعابر والأنفاق والأماكن التى يصعب الوصول إليها.

كما تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد (29) بندقية مختلفة الأعيرة وعدد (22) خزنة مختلفة الأنواع ، وعدد (2900) طلقة مختلفة الأعيرة ، وعدد (6) تليفون متصل بالأقمار الصناعية ، وعدد (650) جوال من الحجارة المخلوطة بالذهب ، وعدد (35) جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن ، وعدد (31) مكينة كهرباء, بالإضافة إلى ضبط عدد (2) لودر وعدد (89) عربة مختلفة الأنواع.

كما تم إكتشاف عدد (7) فتحة نفق ، وضبط العديد من البضائع غير الخالصة للرسوم الجمركية ، وتم ضبط عدد (967) فرد من مختلف الجنسيات أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية.

هذا وتواصل قوات حرس الحدود بذل جهودها فى آداء المهام والواجبات المكلفين بها ليلاً ونهاراً لإحكام السيطرة الأمنية على حدود الدولة البرية والساحلية وحماية أبناء الشعب المصرى من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدد إستقرار المجتمع.