قوات حرس الحدود تحرق 204 أفدنة من مزارع نبات البانجو وجوهر الهيدرو المخدر (صور)

قامت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميدانى وعناصر من وزارة الداخلية بتنفيذ حملة مكبرة للبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات والمواد المخدرة، نجحت الحملة فى اكتشاف وتدمير (145) فدانًا من مزارع نبات البانجو و(59) فدانًا من جوهر الهيدرو المخدر، بإجمالى 204 أفدنة، وذلك بالسهول ذات التضاريس الوعرة والمناطق التى يصعب الوصول إليها نظرا لطبيعتها الجغرافية، وذلك استمرار لجهود قوات حرس الحدود لمجابهة انتشار الزراعات المخدرة والتصدى للمهربين والعناصر الإجرامية والتخريبية، وتضييق الخناق على زارعى ومروجى تلك السموم بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء.

ونجحت القوات فى ضبط (4) طن من نبات البانجو الجاف، (107) كيلوجرامات من جوهر الحشيش، (700) كيلو جرام من بذور المواد المخدرة المختلفة، وعدد (2) مصنع للحشيش بمشتملاته وكذا (1) مكبس حشيش.

كما تمكنت عناصر حرس الحدود أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية من ضبط لودر مخبئ بداخله (1.5) طن من جوهر الحشيش المخدر ، و(20) لفافة من مخدر الهيدرو بإجمالى ( 8 ) كيلو جرام ، وعلى الإتجاه الإستراتيجى الغربى تم ضبط عربة بها (800) ألف قرص مخدر و (2) بندقية مختلفة الأعيرة و(21) لفافة بها مشغولات فضية بإجمالى (43.5) كيلو جرام.

وتواصل قوات حرس الحدود بذل جهودها فى أداء المهام والواجبات المكلفة بها وحماية أبناء المجتمع المصرى من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدد إستقرار المجتمع وتسعى إلى الإضرار بالأمن القومى المصرى .