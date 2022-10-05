قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الفعاليات المميزة خلال سبتمبر

نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروع التدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظة بنى سويف بكل أجهزتها التنفيذية، وتضمن التدريب عرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظات للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة.

وتم المرور على إصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافة 10 كم، والمرور على معسكر إيواء عاجل ومستشفى العزل الميدانى للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، إضافة إلى تنفيذ بيان عملى للتدريب على نجدة هدف حيوى بمشاركة عناصر الحراسات المشددة والحماية المدنية والإسعاف للتأكيد على مدى جاهزيتها لمجابهة المواقف الطارئة.

وفى إطار تنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوتين تثقيفيتين بجامعتى (كفر الشيخ – بنى سويف) تم خلالها إلقاء عدد من المحاضرات التوعوية عن الهوية المصرية والحروب السيبرانية والذكاء الإصطناعى وتأثير الصراعات الحالية على الإقتصاد العالمى والمحلى كذلك أخطار الفكر المتطرف، إضافة إلى تقديم الطلبة عدداً من العروض الفنية المتميزة أظهرت دور مصر الرائد فى مكافحة الإرهاب والمشروعات التنموية العملاقة التى تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وخلال الندوات نقل قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور.

مشيراً إلى ما تقوم به القوات المسلحة من جهود لمجابهة المخاطر والتحديات التى تواجه حاضر ومستقبل الشباب ، وأختتمت الندوات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم وتبادل الدروع .