قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددا من الفاعليات المميزة خلال يناير الماضى

من خلال تنفيذ زيارات لمجموعة من طلبة الجامعات والأجهزة التنفيذية للوزارات والمحافظات إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عددا من الفاعليات المميزة خلال شهر يناير 2022 من خلال تنفيذ زيارات لمجموعة من طلبة الجامعات والأجهزة التنفيذية للوزارات والمحافظات إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية، إيماناً من القوات المسلحة بضرورة زيادة الوعى لدى جميع فئات المجتمع المصرى.

وتم تنفيذ زيارة لممثلى جامعة عين شمس لمركز البحث والإنقاذ للقوات المسلحة وزيارة أخرى من جامعة دمنهور لأنفاق 3 يوليو، فضلاً عن تنظيم زيارة لمديرية الأوقاف بدمياط للعاصمة الإدارية الجديدة ، وزيارة لفرع المجلس القومى للمرأة بدمياط لمدينة العالمين الجديدة ، وتنفيذ زيارة للإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة لقيادة قوات المظلات ومنتجع الجلالة بالعين السخنة.

وفى سياق متصل نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى زيارة من جامعة عين شمس إلى مستشفى القوات المسلحة للعظام بالحلمية بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى لزيارة مصابى العمليات الحربية وذلك تقديراً لما قدمه مصابو العمليات الحربية من تضحيات فى سبيل وطنهم الغالى ورفع الروح المعنوية لهم.

وإيماناً من القوات المسلحة بأهمية تشجيع الطلاب على القراءة والاطلاع داخل المجتمع الجامعى قامت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنظيم عدد (12) زيارة لطلبة الجامعات للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بواسطة مديرى التربية العسكرية.

وفى إطار تطوير منظومة التربية العسكرية لطلبة المدارس والجامعات والنهوض بالانضباط الذاتى لديهم تم تطوير المحتوى الدراسى وطرق التدريس بما يتناسب مع المستوى العلمى والمعرفى للطلبة من خلال تدريس موضوعات عن التحديات والتهديدات المؤثرة على الأمن القومى المصرى والشائعات والحروب غير النمطية ودور القوات المسلحة فى التنمية الشاملة، بالإضافة إلى عرض أفلام وفيديوهات توثق المشروعات التنموية القومية العملاقة والافتتاحات الرئاسية المستمرة.

كما حرصت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى على إنشاء وإطلاق موقع إلكترونى رسمى لها على الإنترنت بعنوان ( /http://www.pdforces.com.eg ) ، وذلك لتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين وللفئات العمرية المستهدفة ولعرض كل الخدمات المقدمة والأنشطة المختلفة التى تقوم بها قوات الدفاع الشعبى والعسكرى.