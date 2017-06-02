قوات الجيش الثالث الميداني تضبط فردين لدعمهما العناصر التكفيرية

بدور ابراهيم: استمراراً لجهود قوات إنفاذ القانون التابعة للجيش الثالث الميداني، في إحكام السيطرة على مناطق مكافحة النشاط الإرهابي بوسط سيناء، وتعقب العناصر التكفيرية ومعاونيها، ألقت القوات القبض على فردين ممن يقدمون الدعم الإداري لتلك العناصر، ويقومون بأعمال الرصد والمراقبة ضد عناصر القوات المسل

بدور ابراهيم:

استمراراً لجهود قوات إنفاذ القانون التابعة للجيش الثالث الميداني، في إحكام السيطرة على مناطق مكافحة النشاط الإرهابي بوسط سيناء، وتعقب العناصر التكفيرية ومعاونيها، ألقت القوات القبض على فردين ممن يقدمون الدعم الإداري لتلك العناصر، ويقومون بأعمال الرصد والمراقبة ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، وبحوزتهما دراجتين ناريتين يستخدمانها في أعمال المراقبة.

كما أحبطت العناصر محاولة تهريب كمية من أنابيب الغاز السام والتي تستخدمها العناصر التكفيرية في أعمالها العدائية ضد قواتنا.