قوات التحالف العربي تسقط صاروخا أطلقه الحوثيون قرب مكة

رويترزقالت قوات التحالف العربي الذي يحارب في اليمن وتقوده السعودية إن جماعة الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا صوب مدينة مكة لكن المملكة أسقطته مساء يوم الخميس.وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن قوات الدفاع الجوي أسقطت الصاروخ فوق منطقة الواصلية بالطائف على بعد 69 كيلومترا م



رويترز

قالت قوات التحالف العربي الذي يحارب في اليمن وتقوده السعودية إن جماعة الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا صوب مدينة مكة لكن المملكة أسقطته مساء يوم الخميس.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن قوات الدفاع الجوي أسقطت الصاروخ فوق منطقة الواصلية بالطائف على بعد 69 كيلومترا من مكة.

ووصف البيان إطلاق الصاروخ بأنه “محاولة يائسة لإفساد موسم الحج” المقرر أن يبدأ الشهر المقبل.

وقالت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على وكالتها الرسمية للأنباء إنها أطلقت صاروخا من طراز بركان 1 على السعودية لكنها قالت إنه كان يستهدف قاعدة الملك فهد الجوية في الطائف.

وألقى التحالف باللوم في استمرار تهريب صواريخ لليمن على غياب الرقابة على ميناء الحديدة وسوء استغلال تصاريح إدخال شحنات المساعدات.

وتباطأ هجوم التحالف لانتزاع السيطرة على الحديدة من قبضة الحوثيين منذ تفجر الخلاف الخليجي مع قطر في أوائل يونيو.