قوات الاحتلال تقتل 187 فلسطينيا في غزة خلال 24 ساعة

ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 21 ألفًا و507 شهداء، بالإضافة إلى 55 ألفًا و915 مصابًا.

ووفقا لـ”أ ش أ” فإنه بحسب ما أكدت وزارة الصحة في القطاع فخلال الساعات الـ24 الأخيرة، استشهد 187 شخصًا، وأُصيب المئات، من جراء تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ84 على التوالي.

واستهدفت طائرات الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية، عددًا من منازل المواطنين الفلسطينيين فوق رؤوس ساكنيها، ومساجد، وسط وجنوبي قطاع غزة؛ كما تواصل طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته قصف مناطق واسعة من محافظة خانيونس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل ضابط إضافي في غزة، وإصابة جنديين بجراح خطيرة، ليصل بذلك إجمالي قتلاه المعلن منذ بدء الحرب إلى 502، بينهم 169 ضابطًا وجنديًا قُتلوا منذ بدء التوغل البري يوم 27 أكتوبر.