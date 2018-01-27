قوات إنفاذ القانون تدمر مخزن أفيون بوسط سيناء

بدور إبراهيم:تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى بوسط سيناء من الآتى:- اكتشاف وتدمير عبوة ناسفة، فضلاً عن تدمير (10) أوكار بهم كمية كبيرة من الوقود والاحتياجات الإدارية التى تستخدمها العناصر التكفيرية.- تدمير حوالى (2) فدان من النباتات المخدرة، ومخزن به حوالى (130) لفافة من نبات ال

بدور إبراهيم:

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى بوسط سيناء من الآتى:

– اكتشاف وتدمير عبوة ناسفة، فضلاً عن تدمير (10) أوكار بهم كمية كبيرة من الوقود والاحتياجات الإدارية التى تستخدمها العناصر التكفيرية.

– تدمير حوالى (2) فدان من النباتات المخدرة، ومخزن به حوالى (130) لفافة من نبات البانجو، وكمية كبيرة من بذور نبات الأفيون المخدر.

– وفى إطار إحكام السيطرة على المعابر المؤدية إلى وسط سيناء تم ضبط عربة بداخلها كمية كبيرة من قطع غيار الدراجات النارية كانت فى طريقها للعناصر التكفيرية، وضبط عربة أخرى بها حوالى (400) لفافة من نبات البانجو المخدر.

يذكر أن قوات الجيش الثالث الميدانى تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء.