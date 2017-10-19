قوائم انتظار 6 طرازات.. تعرف عليها

أحمد شوقي وأحمد عوض:أدى نقص المعروض من السيارات إلى عودة ظاهرتي الأوفر برايس وقوائم الانتظار الطويلة.ورصدت "المال" قوائم الانتظار لـ 6 طرازات داخل السوق، وهي: "BYD S5، هايما V70، شنجان CS35 المجمعة محلياً، نيسان قشقاي، سوبارو XLV، تويوتا ياريس - هاتشباك، ورينو لوجان"، وتتراوح بين شهر و5 أشهر.و

أحمد شوقي وأحمد عوض:

أدى نقص المعروض من السيارات إلى عودة ظاهرتي الأوفر برايس وقوائم الانتظار الطويلة.

ورصدت “المال” قوائم الانتظار لـ 6 طرازات داخل السوق، وهي: “BYD S5، هايما V70، شنجان CS35 المجمعة محلياً، نيسان قشقاي، سوبارو XLV، تويوتا ياريس – هاتشباك، ورينو لوجان”، وتتراوح بين شهر و5 أشهر.

وأكد أحمد طلعت، نائب مدير فرع القطامية بمجموعة اﻷمل، وكلاء لادا وBYD، أن فترة انتظار الشكل الجديد من BYD S5، تصل إلى 4 شهور، حتى فبراير القادم، موضحًا أن السعر المبدئي للسيارة يقدر بـ 350 ألف جنيه، والسعر النهائي سيحدد عند الاستلام.

وأوضح محمد فرج، مسئول بإدارة مبيعات المتحدة لتجارة السيارات – وكيل العلامة هايما، أنه سيتم تسليم الدفعة اﻷولى من هايما V70 خلال يناير المقبل، مؤكدًا أنه لم يتم تسعير السيارة حتى الآن.

وأشار مصطفي عثمان، بإدارة مبيعات عرب موتورز – وكيل شنجان، إلى أنه تم فتح باب الحجز للسيارة شنجان CS35 المجمعة محليًا، مضيفًا أن فترة انتظار السيارة تمتد حتى منتصف ديسمبر المقبل، كاشفاً عن أن أسعارها أقل من نظيرتها المستوردة.

وأكد فادي ميشيل، بإدارة مبيعات مجموعة أبو غالى موتورز -وكيل سوبارو- أنه تم الانتهاء من حجوزات الدفعة الأولى من الشكل الجديد لسوبارو XV، وتمتد قوائم الانتظار حتى مارس المقبل.

وأوضح أن أبو غالى موتورز قد حددت أسعار سوبارو XV، بقيمة 420 ألف للفئة اﻷولى، و499 ألف للفئة الأعلى – فى حالة الدفع الفوري عند الحجز.

وأكد مصدر داخل شركة تويوتا ايجيبت، أنه يتم حاليًا حجز السيارة ياريس فئة هاتشباك، موضحًا أن فترة انتظار السيارة تمتد ما بين 45 يومًا حتى شهرين.

ولفت مصدر داخل شركة القصراوي أوتو جروب، إلى أن فترة قوائم انتظار السيارة رينو لودجي تمتد لنحو شهر، موضحًا أن أسعار السيارة تبدأ من 249 ألف جنيه للفئة المانيوال من السيارة وتصل إلى 304 ألف للفئة الـ”هاي لاين”.

وأكد أنه بعد حجز السيارة يتم تحديد موعد التسليم الذي يبدأ من أسبوعين حتى شهر.

وأضاف أنه يتم تحريك سعر السيارة وفق التغيرات التي قد يشهدها السوق، حتى لا تتعرض الشركة إلى خسائر مبررًا تحريك الأسعار بأن العميل لن يقبل الشراء بنفس سعر الحجز في حالة تراجع السعر.

ويوضح الجدول التالي قوائم الانتظار للطرازات الجديدة: