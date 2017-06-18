قوائم انتظار هوندا سيفك تمتد لشهر ونصف

شريف عيسى

قال حسن إسكندرانى، مدير تسويق هوندا بالنيل للتجارة والهندسة، إحدى شركات مجموعة الفطيم، إن قوائم انتظار الجيل العاشر من سيفك، تمتد إلى شهر ونصف فى ظل الطلب المزايد عليها بعد الاعلان عن طرحها نهاية ابريل الماضى.

وأكد اسكندرانى أن الشركة تمكنت من تسليم الدفعة الأولى من سيفيك، بالإضافة إلى تمكنها من حجز 90% من الدفعة الثانية، والتى من المنتظر وصولها للمنافذ الجمركية خلال الأيام المقبلة.

وكشف عن سعى الفطيم لضخ مزيد من الاستثمارات فى مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، عبر تدشين مركز خدمة جديد بالعبور والذى يضم أعمال الميكانيكا والكهرباء والدهان والسمكرة، والمزمع افتتاحه خلال الربع الثالث من العام الحالى.

وتوقع أن يشهد سوق السيارات خلال الفترة المقبلة رواجاً وتحسناً طفيفاً فى المبيعات على خلفية قرار محافظ البنك المركزى طارق عامر والصادر أمس الأربعاء برفع القيود عن تحويلات النقد الأجنبى للخارج، موضحاً ان القرار سيسهم فى الحد من الصعوبات والأزمات التى تواجه شركات السيارات على مدار عام ونصف العام.