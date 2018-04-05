قوائم انتظار تدفع عز العرب لمضاعفة استيراد فولفو xc60

أحمد عوضكشف أحمد الشامي، مدير العلامة فولفو، بعز العرب للسيارات، وكلاء فولفو وبرتون وسيتروين، أن امتداد قوائم انتظار فولفو xc60 دفعت المجموعة لرفع مستهدفات استيراد تلك السيارة للضِّعف خلال العام الحالي.وأوضح أن قوائم اﻷنتظار على فولفو xc60 امتدت حتى يوليو المقبل، كما أن الشركة

أحمد عوض





كشف أحمد الشامي، مدير العلامة فولفو، بعز العرب للسيارات، وكلاء فولفو وبرتون وسيتروين، أن امتداد قوائم انتظار فولفو xc60 دفعت المجموعة لرفع مستهدفات استيراد تلك السيارة للضِّعف خلال العام الحالي.

وأوضح أن قوائم اﻷنتظار على فولفو xc60 امتدت حتى يوليو المقبل، كما أن الشركة حاليًّا تتلقى حجوزات الدفعة الثالثة، مؤكدًا أن المجموعة قررت استيراد 200 سيارة حتى نهاية العام.

يذكر أن مجموعة عز العرب طرحت الشكل الجديد من فولفو xc60، الشهر الماضي، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية المتعددة اﻷستخدمات “suv” مدعومة بمحرك رباعي ااسطوانات، سعة 2.0 لتر، بقوة 254 “حصان”، بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.

وبيّن الشامي أن الخطة المستهدفة للمجموعة تسير في اتجاه بيع 650 سيارة من كل طرازات فولفو بنهاية العام الحالي، بالتزامن مع طرح الموديلات الجديدة من العلامة السويدية.