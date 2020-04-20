«قها للأغذية» تسعى لانضمام مصنعها بالإسكندرية للقائمة البيضاء بهيئة سلامة الغذاء

تستعد شركة قها للأغذية المحفوظة “إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية” للدخول ضمن القائمة البيضاء للشركات المصدرة للأغذية المحفوظة بهيئة سلامة الغذاء.

طرح مناقصة على المكاتب الاستشارية لتأهيل مصنع الطابية بالإسكندرية

وأشار مصدر مسئول بالشركة إلى أنه تم طرح مناقصة على الشركات المختلفة المتخصصة والمكاتب الاستشارية التي يتم من خلالها تأهيل مصنع الطابية بالإسكندرية كمرحلة أولى، على أن يتم تأهيل باقي المصانع بعد ذلك.

ولفت إلى أن هيئة سلامة الغذاء هي الجهة المعنية بالإشراف على صادرات وواردات السلع الغذائية، وتداولها في الأسواق، ويمكن من خلال الدخول ضمن القائمة البيضاء التوسع في عمليات التصدير، خاصة أنه يضمن زيادة عملية التصدير بالمنافذ المختلفة.

وكانت قد أعلنت الهيئة القومية لسلامة الأغذية تحديث القائمة البيضاء المكونة من 112 شركة ومصنعًا تعمل بمجال تصنيع وتوريد الأغذية والمكملات الغذائية، وتخضع لرقابة الهيئة للتحقق من حصولها على المواد الخام من مصادر تلتزم بمعايير واشتراطات سلامة الغذاء.

قائمة الشركات البيضاء 71 شركة مصدرة للأغذية

وتتكون القائمة من 71 شركة مصدرة للأغذية، من بينها إيديتا وجهينة ودومتي ونستلة وجرين لاند وهيرو وحلواني إخوان، إلى جانب 20 شركة مصنعة للمكملات الغذائية، من بينها إيفا فارما، وممفيس فارما، وإيبيكو، فضلًا عن 21 شركة من الموردين المعتمدين.

يذكر أن هيئة سلامة الأغذية كانت أنشئت بعد موافقة مجلس النواب في عام 2017 لتحل محل 17 جهة رقابية تشرف على السلع الغذائية في مصر .

وتختص الهيئة بمراقبة المنتجات الغذائية بالأسواق، إلى جانب وضع ضوابط وشروط التصدير والدعاية واختصاصات أخرى.

ما هي شركة قها للأغذية المحفوظة؟

يذكر أن شركة قها إحدى شركات القطاع العام، وفي عام 1991 أصبحت الشركة خاضعة لقانون قطاع الأعمال رقم 203 تحت مسمى “شركة قها للأغذية المحفوظة”، وتم بيع الشركة عام 1998 لمستثمر، واعتبارًا من عام 2008 تم نقل ملكية الشركة إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة حاليًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية بعد حكم قضائي بإعادتها إلي الدولة.

خطة إصلاح الشركة بدأت 2016

وفي عام 2016 في وذلك في إطار خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي، وإعادة تشغيل شركات القطاع العام القابلة لذلك ومنها شركة قها، وفي 2016 أعدت الشركة خطة إصلاح لخطوط الإنتاج والمعدات، وتم تأهيل خط الصلصة والمربى في مصنع قها بما يؤدى إلى إضافة إنتاجية بمعدل 100 طن فى الشهر للمنتج الواحد رغم أنهما كانوا معطلين منذ عشرين عاما.

كما تم تأهيل خط الفول بما يؤدى إلى إضافة طاقة إنتاجية بمعدل 270 طنا شهريا، وكان معطلا منذ عشرين عاما وتأهيل وتطوير كل المعدات وخطوط الإنتاج بهدف زيادة الإنتاج وارتفاع نسبة المبيعات فى الأسواق المحلية والعلمي، وتم إصلاح غلاية 12 طنا وأخري 6 أطنان.

إعادة تشغيل بعض خطوط الإنتاج المتوقفة

وتم إعادة تشغيل خط التجميد في مصنع أبو كبير، وإعادة تشغيل خط تصنيع العلب بمصنع الطابية بالإسكندرية والذي ينتج مليون و600 علبة لحفظ المنتجات الخاصة بالشركة شهريا.

وبلغت مبيعات الشركة مؤخرا الى 118 مليون جنيه سنويا من خلال 21 منفذ بيع في جميع المحافظات.