قها للأغذية المحفوظة تستهدف 160 مليون جنيه مبيعات في 2022

كشفت شركة قها للأغذية المحفوظة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تحقيق مبيعات بقيمة 49.9 مليون جنيه خلال أخر 4 أشهر في 2021 .

وقال اللواء ناجي ابو العلا رئيس الشركة أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 49.9 مليون جنيه مبيعات، أي حققت نحو 31% من المستهدف ، حيث تستهدف الشركة نحو 160 مليون جنيه مبيعات خلال العام المالي الجاري 2021/2022.

وأشار إلى أن شركة قها للأغذية المحفوظة حققت مبيعات بنحو 58.8 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، أي حققت نحو 42% من المستهدف خلال العام، حيث كانت تستهدف 141 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي.

وأشار إلى أنه من المستهدف في 2022 زيادة حجم الطاقة الإنتاجية الي 10 آلاف طن سنويا بدلا من 8 آلاف طن وذلك لجميع منتجات الشركة والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 47 صنف ما بين عصائر و خضروات وفاكهة و بقوليات معلبة و مواد غذائية أخري مثل الخل و الكاتشب و هريسة الشطة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة قها خلال زيارة تفقدية لمصنع الشركة في مدينة قها بمحافظة القليوبية بمشاركة رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ان إستراتيجية الشركة هو إحياء العلامة التجارية من جديد علي المستوي العربي والعالمي.

لفت إلى أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير القدرة التنافسية في السوق، حيث تم الاستعانة بجامعة مصر كمستشار علمي لرسم الخطوات المستقبلية، فضلا عن تأهيل خطوط الإنتاج ل8 مصانع التابعة لها بالإضافة عقد دورات تدريبية لنحو 2000 عامل لزيادة كفاءاتهم وقدرتهم الإنتاجية أجل الحصول على الجودة المنشودة.

تعد قها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهي اولي الشركات التي أنشئت في مصر في مجال التعبئه وحفظ المنتجات عام 1940 ونظرا لما حققته من نجاح وما اكتسبته من خبرة عملية أصبح منتجاتها مطلوبة في جميع أنحاء العالم.