قها للأغذية المحفوظة تستهدف زيادة الإنتاج وفتح أبواب تصديرية جديدة

طرح 47 صنفا غذائيا ما بين عصائر وخضروات وفاكهة وبقوليات معلبة في المجمعات الاستهلاكية

أكد علاء ناجي، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة قها للأغذية المحفوظة، أنه مستهدف في 2022 زيادة حجم الطاقة الإنتاجية إلي 10 آلاف طن سنويا، بدلا من 8 آلاف طن، لجميع منتجات الشركة، التي يصل عددها إلي ما يقرب من 47 صنفا ما بين عصائر وخضروات، وفاكهة، وبقوليات معلبة، ومواد غذائية أخري، مثل الخل، والكاتشب، وهريسة الشطة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة قها، خلال زيارة تفقدية لمصنع الشركة في مدينة قها بمحافظة القليوبية، بمشاركة رمضان الشحات، مدير المركز الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن القيادة السياسية وعلي المصيلحي، يتابعون تطوير الشركة بشكل كبير .

وأشار إلي أن استراتيجية الشركة هو إحياء العلامة التجارية من جديد، علي المستوي العربي والعالمي، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير القدرة التنافسية في السوق.

متابعا أنه تم الاستعانة بجامعة مصر كمستشار علمي لرسم الخطوات المستقبلية، فضلا عن تأهيل خطوط الإنتاج لعدد 8 مصانع تابعة لها بالإضافة عقد دورات تدريبية لنحو ألفي عامل لزيادة كفاءاتهم وقدرتهم الإنتاجية أجل الحصول على الجودة المنشودة.

وأوضح أنه يتم حاليا عقد اتفاقات مع عدد من الجامعات، والنوادي، ومحطات الوقود، على طرح منتجات الشركة لديها وذلك لعودة ريادة شركة قها مرة أخري في السوق المحلية .

و أضاف أبو العلا أنه يتم حاليا العمل على فتح باب التصدير الي الدول العربية، والأفريقية، والأوروبية، والولايات المتحدة الأميركية، ولدينا تواجدًا في نحو 12 دولة، ونسعي إلي تطوير قاعدة التصدير لتضم أسواقا جديدة

و أشار أبو العلا الي أن وزير التموين والتجارة يولي اهتماماً كبيراً بتطوير شركة قها بشكل خاص، بعد دمج شركة إدفينا مع شركة قها في كيان واحد .

وتعد شركة قها للأغذية المحفوظة احدي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهي أولي الشركات التي أنشأت في مصر في مجال التعبئة وحفظ المنتجات عام 1940، نظرا لما حققته من نجاح، وما اكتسبته من خبرة عملية، وأصبحت منتجاتها مطلوبة في جميع أنحاء العالم.