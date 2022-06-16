قنوات MBC : حصلنا على حكم بإلزام محمد رمضان برد مبلغ 13 مليون جنيه

قالت قناة أم بي سي في بيان إنها حصلت على حكم بإلزام محمد رمضان برد مبلغ 13 مليونا وسط تأكيد محاميها أنه قد يتجه لطلب ما لا يقل عن 100 مليون

وأفادت القناة في بيان بأن الدائرة التجارية بمحكمة الجيزة الابتدائية قضت في جلستها المُنعقدة بتاريخ 7 يونيو 2022 برئاسة المستشار خالد حسن عارف في الدعوي رقم 188 لسنه 2018 تجاري كلي بإلزام الفنان محمد رمضان برد كافة المبالغ التي تقاضاها من شبكة قنوات MBC والبالغ قدرها 13 مليون جنيه مصري تقريبا.

كما قصت برد العائد القانوني منذ عام 2019 بواقع 5 % وحتي تمام السداد، وذلك نتيجة إخلاله بالعقد المبرم مع المجموعة للقيام بأداء أعمال ومسلسلات تليفزيونيه لتذاع حصرياً على مجموعه قنوات MBC، بحسب البيان

ومن جانبه قال المُستشار ثروت عبد الشهيد محام شبكة قنوات MBC انه بصدد انه بصدد دراسة الحكم لمطالبة الفنان محمد رمضان بالتعويضات اللازمة التي لن تقل عن 100 مليون جنيه.

وأشار المُستشار ثروت عبد الشهيد إلى أن “MBC ستديوز” المنضوية تحت لواء مجموعة MBC، كانت قد سبق وتعاقدت مع الفنان محمد رمضان فى 5 اكتوبر 2016 على التفرغ لاداء ثلاث مسلسلات تليفزيونية من انتاج الشركة لأعوام 2017، 2019، 2020، وتقاضى منها بالفعل بإيصالات موقعه منه مقدمات التعاقد عن هذه الأعمال الفنية”.

واستدرك البيان : “الا أن الفنان محمد رمضان قد اخل بالتزاماته التعاقدية علي النحو الوارد تفصيلا باسباب الحكم”.

وأشارت صحيفة الدعوى أنه “طبقا للبند التاسع من العقد يحق للشركة فسخ التعاقد معه مع المطالبة بالتعويض الاتفاقى المنصوص عليه بقيمة 115 مليون جنيه، وإلزامه برد ماتقاضاه من مبالغ نقديه مقدما بالاضافه الي الفائده القانونيه بواقع 5% من تاريخ المطالبه القضائية”، وفق البيان.