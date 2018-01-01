قنوات دي إم سي تنفي اندماجها مع كيانات أخرى

متابعات نفت شبكة قنوات "دى إم سي" إندماجها مع أى كيانات آخرى، وأشارت إلي أنه لا يوجد فى خطة الشبكة أى مشروعات للإندماج أو الشراكة مع شبكات آخرى خاصة أن قنوات "دى إم سي" حققت نجاحات كبيرة قبل مرور عيد ميلادها الأول فى ١٤ يناير الحالي، كما أنها حازت على العديد من الجوائز وفقا لإستطلاعات الجمهور.&nbs

متابعات

نفت شبكة قنوات “دى إم سي” إندماجها مع أى كيانات آخرى، وأشارت إلي أنه لا يوجد فى خطة الشبكة أى مشروعات للإندماج أو الشراكة مع شبكات آخرى خاصة أن قنوات “دى إم سي” حققت نجاحات كبيرة قبل مرور عيد ميلادها الأول فى ١٤ يناير الحالي، كما أنها حازت على العديد من الجوائز وفقا لإستطلاعات الجمهور.

وأكدت الشركة أن أية تصريحات حول الإندماج عارية تماما من الصحة، وليس لها أساس فى الواقع، وهي من محض خيال صاحبه، وأكدت أن مثل هذه الأخبار المغلوطة إنما تهدف إلى نشر الأكاذيب التى تؤدى إلى إرتباك السوق الإعلامى.

وأضاف البيان: تعاهد شركة “دى ميديا” جمهور المشاهدين باستمرار خطتها ومفاجآتها لعام ٢٠١٨ من أجل إسعادهم عبر باقة كبيرة من البرامج السياسية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية.