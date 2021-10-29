قنطار القطن «BCI» صنف «جيزة 92» يسجل 5585 جنيهًا

بزيادة 465 جنيها للقنطار على آخر مزاد نظم في 11 اكتوبر الحالي

سعر القطن سجل يوم الخميس 28-10-2021، في أحدث مزاد نظم لتسويق أقطان «جيزة 92»، بمحافظة دمياط نحو 5585 جنيها للقنطار، بزيادة 465 جنيها للقنطار مقابل سعره البالغ 5120 جنيها للقنطار بآخر مزاد نظم في 11 اكتوبر الحالي.

وكشفت مصادر لـ«المال»، أن مزاد دمياط كان لتسويق أقطان BCI لصنف «جيزة 92»، واقتنصته شركة «الكان».

وتزرع أقطان BCI، بطريقة متتبعة، بمعنى أنها تتبع توقيتات زراعتها ومدى حصول المزراع على إرشاد زراعى، وآلية الرى للمحصول والمياه ومدى نقائها، والحرص على منع تشغيل عمالة الأطفال خلال زراعة أو جنى المحصول.

وأنتجت مصر خلال 2021 قرابة 40 ألف قنطار BCI، تشكل أقل من %1 من إجمالى محصول مصر البالغ 1.6 مليون قنطار.

ويبلغ إنتاج مصر من القطن لعام 2021 نحو 1.6 مليون قنطار، بينها 1.5 مليون لأصناف وجه بحرى و100 ألف فقط لوجه قبلى، ولا يوجد أى مخزون للأقطان من الموسم الماضى.

وعممت الحكومة لأول مرة منظومة المزاد العلنى لتسويق محصول القطن لعام 2021 على كل المحافظات المنتجة للمحصول، بعد أن طبقته بشكل جزئى على محافظات كفر الشيخ والشرقية وبنى سويف والفيوم العام الماضى، وبنى سويف والفيوم فى 2019.

ويبلغ عدد شركات تجارة القطن 270 مسجلة تحت مظلة لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، وتدير منظومة المزاد شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، وهى الشركة التابعة للقابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال