قنطار القطن يقفز أكثر من 400 جنيه ويسجل 5485 جنيهًا لصنف «جيزة 86» بمزاد البحيرة

ويعد القطن الزهر هو القطن الذي يتم شراؤه من المزارعين ببذرته قبل عملية حلجه ونزع البذرة منه.

سجل سعر قنطار القطن لصنف «جيزة 86»، نحو 5485 جنيهًا للقنطار، وذلك خلال مزاد البحيرة بمحافظة الإسكندرية، مرتفعًا بذلك 415 جنيهًا للقنطار على آخِر مزاد نُظم بالبحيرة لنفس الصنف في أكتوبر الماضي، وفقًا لما كشفته مصادر مسئولة.

ويعد القطن الزهر هو القطن الذي يتم شراؤه من المزارعين ببذرته قبل عملية حلجه ونزع البذرة منه.

وكشفت المصادر، لـ”المال”، أن مزاد البحيرة الذي نُظم، أمس الأربعاء، فازت به 6 شركات هي: «أبو مضاوي»، «الاخلاص»، «مصر لتجارة وحليج الأقطان»، «أولام»، «الكان»،« العمدة».

وبدأ السعر الافتتاحي لمزاد البحيرة، بسعر بلغ 3642 جنيهًا للقنطار.

ويبلغ إنتاج مصر من القطن لعام 2021 نحو 1.6 مليون قنطار، بينها 1.5 مليون لأصناف وجه بحرى، و100 ألف فقط لوجه قبلى، ولا يوجد أي مخزون للأقطان من الموسم الماضى.

وعمّمت الحكومة لأول مرة منظومة المزاد العلنى لتسويق محصول القطن لعام 2021 على كل المحافظات المنتجة للقطن، بعد أن طبقته بشكل جزئي على محافظات كفر الشيخ والشرقية وبنى سويف والفيوم العام الماضى، وبنى سويف والفيوم فى 2019 .

ويبلغ عدد شركات تجارة القطن 270 مسجلة تحت مظلة لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، وتدير منظومة المزاد شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، وهى الشركة التابعة للقابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال.