قنصوة : تعاون بين جامعة الإسكندرية وقطاع الصناعة في 7 مشروعات متكاملة

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة تتبنى استراتيجية طموحا للتعاون مع قطاع الصناعة، مشيراً إلى أن هناك 7 مشروعات متكاملة بالتعاون بين جامعة الإسكندرية وقطاع الصناعة، وذلك بغية وضع الصناعة المصرية على الساحة العالمية.

ولفت قنصوة إلى أن الجامعة تتعاون من خلال المركز الهندسى مع محافظة الإسكندرية فى مشروعات صرف مياه الأمطار عن التى تجرى الآن، مؤكداً أن تلك المشروعات تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء بتنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك خلال افتتاح قنصوة صباح اليوم، الندوة الدولية الأولى لحلول المياه المستدامة في الإسكندرية، التى ينظمها مركز تميز المياه بجامعة الإسكندرية ( الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة USAID، وبالشراكة مع ائتلاف من الجامعات المصرية والأمريكية بهدف دعم التعلم والبحوث في مجال المياه ).

شارك فى الندوة ليزلى رييد، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، والدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري الأسبق، والدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، والدكتور ياسر خليل، مدير مركز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية، ورؤساء الجامعات ونوابهم، ورؤساء مجالس الشركات، وعمداء الكليات، وممثلي الهيئات المختلفة.

وفي كلمته قدم الدكتور قنصوة، الشكر لمديرة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية لدعمها اللامحدود لمشروع مركز تميز المياة بجامعة الإسكندرية، مؤكداً أن هذا المشروع أصبح الآن صرحاً متميزاً يقوم بإجراء أبحاث علمية مشتركة، وتدريب وتأهيل الكوادر العلمية، وعقد شراكات مع الجهات المتخصصة في مجال المياه توافقا مع الاستراتيجية القومية لخطة التنمية المستدامة للدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

ولفت إلى دور الباحثين والمتخصصين والخبراء بمركز تميز المياه بجامعة الإسكندرية لإيجاد حلول لمشكلات المياه المتوقعة فى ظل النمو السكاني المتزايد، كما طالب قنصوه المختصين بضرورة العمل على زيادة مصادر المياه في مصر بالتعاون مع شركاء المياه، فضلاً عن العمل على ترشيد استخدام المياه.

فيما تقدمت ليزلى ليد، بالشكر لجامعة الإسكندرية لتنظيمها لهذا الحدث المميز، مشيرة إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة المصرية من خلال مركز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية، وأكدت أن هذا المؤتمر يعد بمثابة منصة لجميع المعنيين بتبادل الأفكار والآراء والخبرات في مختلف مجالات المياه، كما يعد فرصة جيدة لبحث سبل التعاون وتعزيز الشراكات، والتعرف على الاتجاهات الحديثة في البحث العلمي في مجال المياه.

كما أكد الدكتور سعيد علام أن هذا المؤتمر يعد أحد الفعاليات التي تشارك فيها جامعة الإسكندرية استعداد لمؤتمر تغير المناخ في دورته الـ 27 والذي سيعقد نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، وأكد علام أن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية تحتضن مركز التميز للمياه وقدمت له كافة التسهيلات اللازمة لممارسة نشاطاته في كافة المجالات التعليمية والبحثية والإدارية، وذلك حرصاً من كلية الهندسة في المشاركة في القضايا المجتمعية وخدمة أهداف خطة التنمية المستدامة، وقال إن كلية الهندسة استحدثت برنامج للماجستير المهني في مجال إدارة موارد المياه لخدمة أهداف المركز.

وتحدث الدكتور حسام مغازي عن قضايا تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة على مستوى القارات، وارتفاع منسوب سطح البحر على مستوى العالم، وأثر ذلك على البيئة، وأهم التحديات التي تواجه إدارة الموارد المائية المصرية.