قنصوة : بدء الدراسة في فرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان أبريل المقبل

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية أن الدراسة ستبدأ في فرع الجامعة بجنوب السودان في أبريل المقبل، وسيكون بنظام قائم على البرامج “program based university” مشيرا إلى أن الفرع لن يخدم طلاب جنوب السودان فقط بل سيخدم جميع دول شرق أفريقيا، لافتاً إلى التوسعات التي تشهدها أفرع الجامعة في قارة أفريقيا لتوطيد كافة سبل التعاون مع دول الأفريقية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة الإسكندرية لوفد مجلس الشيوخ في إطار بحث سبل التعاون بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتور وائل نبيل، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر عبدالله، مدير إدارة المستشفيات الجامعية.

و أكد قنصوه أن جامعة الإسكندرية تسعى إلى ربط البحوث الأكاديمية التي تقدمها الجامعة بالواقع العملي، ودعم وتشجيع البحوث القابلة للتطبيق لخلق فرص عمل جديدة وتطوير الصناعات المصرية وتدعيم القدرات التنافسية لها، والاستفادة من الثروة المعرفية والخبرات الكبيرة للأكاديميين المتميزين في جامعة الإسكندرية.

وأشار “قنصوة” أن جامعة الإسكندرية تعمل بأقصى طاقتها لأداء دورها الخدمي والمجتمعي لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تكون الجامعة بيتا للخبرة للمجتمع المحيط بها، واستعرض القوافل الخدمية المتكاملة التي تطلقها الجامعة في كافة التخصصات ودورها فى خدمة القرى النائية والأكثر احتياجا.

ولفت “قنصوة” إلى جهود الجامعة لتطوير المناهج الدراسية والبرامج التعليمية لتخريج طلاب مؤهلين لمتطلبات سوق العمل المحلية والدولية، لافتاً إلى أن الجامعة تعتبر من الجامعات الرائدة في تطبيق نظام الساعات المعتمدة، وتعمل علي زيادة تنافسياتها العالمية من خلال تفعيل الاتفاقيات والدرجات المشتركة بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية.

ومن جانبه لفت الدكتور وائل نبيل، إلى وضع المستشفيات الجامعية بالإسكندرية، مؤكداً أن هذه المستشفيات تخدم أربع محافظات، وتشهد أعمال تطوير وفق خطة مدروسة، لتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى للمرضى من أهالي الإسكندرية والمحافظات المجاورة والقضاء على قوائم الانتظار.

ومن جانبهم، عبر نواب مجلس الشيوخ، عن سعادتهم بالزيارة، التي استمع فيها رئيس الجامعة لكل الاقتراحات والرؤى للنواب، ووضع خطط زمنية لحلها، مؤكدين أن هذا الأداء يرسخ دور جامعة الإسكندرية الرائد في خدمة المجتمع السكندري في كافة المجالات، كما أشادوا بالتطور الكبير الذي تشهده جامعة الإسكندرية في البرامج الدراسية والمنشآت التعليمية والتوسعات في مجمع الكليات الجديد بأبيس لتقليل الكثافات الطلابية والزحام داخل محافظة الإسكندرية.

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